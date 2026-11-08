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الهيئة الادارية للتعليم العالي تطرح مشاغل القطاع وتدعو لاستئناف الحوار مع سلطة الاشراف

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 18:35 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تتواصل، اليوم الأحد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أشغال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، مبروك التومي، وتبحث الهيئة مشاغل القطاع المتعلقة أساسا برفض مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين دون إدارج المدرسين التكنولوجيين والمدرسين المبرزين وتقييم حالة تعطل مسار التفاوض مع سلطة الاشراف، ومناقشة عدد من من المواضيع ذات الصلة بالوضع المهني والمادي للمدرسين الجامعيين.


كما تنظر الهيئة، التي من المنتظر أن تصدر لائحتها المهنية موفى اليوم أو غدا الاثنين، في تعطل الحوار بين الطرف الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن المطالب المهنية والمادية للمدرسين الجامعيين، الى جانب تدارس مختلف الملفات المطروحة، وتحديد التحركات الاحتجاجية القادمة في حال عدم التوصل الى حلول ترضي الطرفين.


وفي هذا السياق أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش أشغال الهيئة، بأن الجامعة ترفض نهج الوزارة المتمثل في إفراد سلك المدرسين الباحثين بمراجعة النظام الاساسي دون غيرهم من الأصناف الأخرى، داعيا الى تفعيل مخرجات الجلسات السابقة بشأن تشكيل لجان مشتركة لإعداد الأنظمة الأساسية ثم عرضها على الهياكل البيداغوجية، منتقدا انفراد سلطة الاشراف بالقرار دون إشراك الشريك الاجتماعي.


ودعا في ذات السياق رؤساء الجامعات الى عدم مجاراة هذا النهج الانفرادي، مؤكدا ضرورة العودة الى طاولة الحوار والتفاوض المغلق منذ مطلع السنة الجارية، وإرساء عمل تشاركي يعود بالمنفعة على الجامعة التونسية، ويكرس خدمة العلم والبحث العلمي، ويحد من هجرة الكفاءات من الاساتذة، من خلال توفير مناخ عمل ملائم يضمن حقوقهم دون تمييز.

كما طالب بأن يكون لكل سلك نظام أساسي خاص، مشددا على أن هذا المطلب لا يعني القبول بتجزئة الإصلاح أو ترتيب الأسلاك حسب الأولوية، داعيا الى إصلاح شامل، بمسار تفاوضي وإعداد وإصدارمتزامن، بما يضمن الإنصاف ويحفظ الحقوق والمكتسبات للجميع.
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