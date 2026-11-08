إطلاق جائزة هارون الرشيد في العلوم والآداب والفنون والأعلام



تم الإعلان رسميا عن إطلاق الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام، وهو مشروع يعمل عليه أكثر من 1500 متخصص من مختلف أنحاء العالم.وقد أُسِّست الموسوعةُ على التأريخ للعلوم والآداب والفنون، والتعريف بها وبمدارسها، وشرح مصطلحاتها بالعودة إلى أمّهات الكتب والمصادر في كلِّ عِلم وفنٍّ، وتقدّم مادّته بلغة عربيّة ميسّرة، وتتيح للطّلبة والباحثين فرصة الاستفادة من المعارف التي تزخر بها هذه المراجع، وتدعم الدراسات المتخصِّصة في المصطلحات.ويعرض مجمع اللُّغة العربيّة بالشارقة المجلَّدات الـ143 الأولى من هذه الموسوعة في جناحه الخاصّ ضمْن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدوليّ للكتاب. ويضم الجناح، إلى جانب الموسوعة، "المُعْجمَ التاريخيَّ للُّغة العربيّة"، بما يتيح لجمهور المعرض الاطّلاع على مشاريع المجْمع والمجهودات المبذولة لتوثيق اللُّغة العربيّة ومعارفها.وكان الدّكتور سلطان بن محمَّد القاسميّ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، أعلن خلال حفل افتتاح المعرض، يوم الأربعاء، عن إطلاق الموسوعةَ التي يشارك في إعدادها ما لا يقل عن 1140 باحثًا من تخصُّصات متعدِّدة، و157 لجنة، لجمْع مادّته العلميّة ومراجعتها وتقديمها للقارئ باللُّغة العربيّة.وبين أنه تم "تدشين 143 مجلداً من الموسوعة وموقعها الإلكتروني الرسمي، على أن تكتمل في شكلها الورقي والإلكتروني العام القادم، وذلك في خطوة نحو استكمال المشروع الذي يخدم الدارسين في مختلف التخصصات".وبحسب الأمين العام للمجمع الدكتور امحمّد صافي المستغانمي، تنتمي الموادّ المنجَزة من الموسوعة إلى قسْم العلوم، أحد الأقسام الأربعة للموسوعة إلى جانب الآداب والفنون والأعلام.ويضمُّ هذا القسْم في خطَّته الكاملة 44 عِلمًا وفنًّا موزَّعة على خمسة مجالات: العلوم اللُّغويّة، والفنون الأدبيّة، والعلوم الشّرعيّة، والعلوم الإنسانيّة، والعلوم التّطبيقيّة.وخلال حفل افتتاح الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام تحت شعار "من صنع الحكايات" وتتواصل من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي. أعلن حاكم الشارقة كذلك عن إحداث جائزة تحمل عنوان "جائزة هارون الرشيد في العلوم والآداب والفنون والأعلام"، وهي جائزة دولية سنوية تحتفي بأربع شخصيات أسهمت في خدمة البحث والمعرفة باللغة العربية.ويأتي إطلاق هذه الجائزة "تقديرا للعلماء والأدباء والمفكرين والمبدعين ممن اجتهدوا في البحث والدراسة والتأليف وقدموا باللغة العربية أعمالاً متميزة في العلوم والآداب والفنون ودراسات الأعلام، وأضافوا إلى المكتبة العربية أعمالاً تستحق التقدير وينتفع بها القراء والباحثون.وشهدت فعاليات الافتتاح كذلك تكريم الباحث والأكاديمي المغربي والناقد الدكتور سعيد يقطين بمنحه لقب "شخصية العام الثقافية" للدورة الحالية، تقديراً لمسيرته العلمية وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الثقافي والأدبي العربي.كما شهد حفل الافتتاح تكريم دار النشر الكاتالونية "كاروان" الفائزة بجائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" لعام 2026، عن إصدارها ترجمة مختارات من كتاب "ألف ليلة وليلة" إلى اللغة الكاتالونية، وتعد هذه الجائزة وفق المنظمين، الأعلى قيمة على مستوى العالم، إذ تبلغ قيمتها 1.4 مليون درهم إماراتي، وتمنح لأفضل ترجمة لكتاب عربي أصلي إلى لغة أجنبية.