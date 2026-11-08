الالعاب الاولمبية للشباب (داكار 2026): قطر الندى جواد تهدي تونس الميدالية الفضية

-تمكنت اللاعبة قطر الندى جواد، من اهداء تونس ميداليتها الاولى في الألعاب الأولمبية للشباب التي تحتضنها العاصمة السينغالية داكار من 31 أكتوبر المنقضي الى 13 نوفمبر الجاري، بعد فوزها مساء اليوم الاحد بالميدالية الفضية في منافسات رمي القرص.وحققت قطر الندى جواد رمية قدرها 49.28 متر، بينما احرزت القبرصية حاجي كوستا الميدالية الذهبية بعد رمية ناهزت 53.20 متر،و الت برونزية رمي القرص للمكسيكية كيندار سيلفري بعد رمية ب48.44 متر.وتشارك تونس في الالعاب الاولمبية للشباب بوفد يضم 66 فردا منهم 42 رياضيا يتنافسون في 16 اختصاصا .