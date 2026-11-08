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وزير البيئة "إطلاق برنامج تشجير يهدف لغراسة 12 ألف شجرة عبر كامل تراب الجمهورية"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Novembre 2026 - 18:33 قراءة: 2 د, 20 ث
      
أكد وزير البيئة حبيب عبيد  لدى إشرافه على فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بولاية منوبة، إطلاق برنامج تشجير هام بالتعاون مع الكشافة التونسية والإدارة العامة للغابات، يهدف إلى غراسة 12 ألف شجرة عبر كامل تراب الجمهورية، بمعدل 500 شجرة لكل فوج كشفي في مختلف الولايات..
واضاف  في تصريح لصحفية (وات)، أن هذا البرنامج يندرج ضمن ثلاث برامج وطنية كبرى تم اطلاقها في إطار الاستراتيجية البيئية للوزارة، وتشمل كافة ولايات الجمهورية، بهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الانجراف الطبيعي. 

ويشمل البرنامج، إضافة إلى التشجير، تأهيل المساحات الخضراء وحدائق الأطفال، وفق الوزير الذي أعلن عن انطلاق  حديقة الطفل ببرج العامري لتمكين الناشئة والعائلات من فضاءات ترفيهية صحية، بتمويل قدره 75 ألف دينار كاستثمار أولي من وزارة البيئة، وبالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، وذلك فضلا عن مواصلة مشروع تونس للطرقات (الحزام الأخضر، بتشجير محيط الطرقات السيارة الذي انطلق العام الماضي من ولاية المهدية (على مستوى الجم)، ليشمل هذا العام محوّل الطرقات ببرج العامري، ضمن رؤية شاملة لتوسيع الأحزمة الخضراء حول شبكات الطرقات الرئيسية.


و أوضح الوزير، أن الاحتفال بعيد الشجرة يعد مناسبة وطنية متجددة للتعبير عن قيم الانتماء وحب الوطن عبر غراسة الأشجار وحمايتها، و أن اختيار ولاية منوبة، وتحديدا معتمدية برج العامري، لافتتاح هذه الفعاليات يأتي بالنظر إلى المشاريع البيئية الهامة المبرمجة بالجهة.


وتعرف الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة والمكلفة بتسيير المندوبية، وعدد من الاطارات الجهوية والمركزية، على  المساحة الإجمالية المخصصة لبرنامج التشجير الحالي لموسم 2026-2027 بولاية منوبة و البالغة 110 هكتارات خصصت لها  أكثر من 125 الف  شتلة، موزعة بين شتلات رعوية (أكاسيا سيانوفيلا): 49,000 شتلة وشتلات زينة  ونباتات طبية وعطرية وشتلات غابية (الصنوبر الحلبي والكلاتوس)،وشبه غابية (خروب، كبار).

وقدم رئيس دائرة الغابات كريم سعد قائمة  المواقع الرئيسية بالولاية المبرمجة للتشجير، والموزعة بين منطقة قفاية بعمادة الملاحة بطبربة على مساحة 40 هكتار، ومنطقة خازم بعمادة الدخيلة بنفس المعتمدية على مساحة 15 هكتارا، ثم منطقة العروسية بالبطان  على مساحة 10 هكتارا، ومنطقة عين الصيد ببرج العامري على مساحة 5 هكتارات.

ولفت في ذات السياق إلى تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 38 بالمائة خلال موسم التشجير لفارط ، تصدرت بلديات الجهة  نسبة أعلى، ثم الخواص، فالمؤسسات العمومية، ثم دائرة الغابات.
 
واضاف ان المساحة الغابية الإجمالية بولاية منوبة 12,810 هكتارات، وهو ما يمثل نسبة غطاء غابي تقدر بـ 11.27 بالمائة من المساحة العامة للولاية، وتغطي المساحات الغابية والرعوية  المساحة الأكبر  بمساحة 12.810 هكتارا.

وتعتمد الولاية  في برامج التشجير على منبتين غابيين تابعين لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وهما منبت برج العامري  ومنبت الصادقية بدوار هيشر، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 الف شتلة سنويا وسط تحديات كبيرة في تحقيق متطلبات برامج التشجير، وإعادة تشجير المناطق الغابية المتضررة من الحرائق، وأمام محدودية مواردها البشرية التي لا تتجاوز 22 عون غابات بالمشتلين من  جملة 150 عون غابات بالجهة.
 
يشار إلى تنظيم فقرات تنشيطية متنوعة خلال احتفال الجهة اثثها فرعا الكشافة والهلال الأحمر وقافلة بيئية متنقلة و أنشطة بمساهمة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وشركة اتصالات تونس، فضلا عن عرض مسرحي لدار الثقافة ببرج العامري ضمن تظاهرة ايكو - ثقافة" التي تنتظم  تحت شعار" نحميها... نحيا فيها" و أنشطة متنوعة.
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