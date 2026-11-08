اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على صن داونز الجنوب افريقي 3-1 ويتوج بالسوبر الأفريقي

توج ​اتحاد العاصمة الجزائري بكأس ‌السوبر ‌الأفريقية ‌للمرة الثانية في تاريخه والثانية في أربع سنوات ⁠عقب فوزه على مضيفه ماميلودي صن داونز ​الجنوب أفريقي 3-1 في بريتوريا ⁠اليوم الأحد.وسجل اتحاد العاصمة، صاحب لقب الكنفدرالية ⁠الأفريقية، هدفين في الشوط الأول.وافتتح الضيوف التسجيل بعد أربع دقائق من البداية عن طريق زكريا دراوي، لكن إكرام ​راينرز أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 25 ‌من ركلة جزاء.وأعاد سعدي رضواني اتحاد العاصمة ⁠للمقدمة بضربة رأس ‌في الدقيقة 37 قبل أن يحسم أحمد خالدي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، الفوز بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة للمرمى في الدقيقة 55.وتوج ‌اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر القاري للمرة الأولى عام 2023 بفوزه ‌1-صفر ⁠على الأهلي المصري.