بلدية تونس: حجز 423 عربة حديدية وخشبية وإزالة 289 نقطة سوداء بدائرتي المدينة وسيدي البشير

تم ليلة أمس الخميس، تنظيم حملة بالتنسيق بين إدارة الشرطة البلدية و الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس و أعوان تراتيب حفظ الصحة ببلدية تونس و المصالح الأمنية و أعوان النظافة ببلدية تونس، بدائرتي المدينة و سيدي البشير، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي.وقد أسفرت هذه الحملة، وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية مدينة تونس، اليوم الجمعة، عن حجز 423 عربة حديدية و خشبية وحمولة 4 شاحنات كبيرة من الملابس المستعملة (الفريب) وشاحنتين كبيرتين من المواد الباريسية و الملابس الداخلية.كما تم في إطار هذه الحملة أيضا حجز حمولة شاحنتين من العوارض الحديدية و الخشبية و البلاستيكية و 149 كرسيا من البلاستيك إضافة إلى إزالة 289 نقطة سوداء.