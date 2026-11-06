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بلدية تونس: حجز 423 عربة حديدية وخشبية وإزالة 289 نقطة سوداء بدائرتي المدينة وسيدي البشير

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 15:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم ليلة أمس الخميس، تنظيم حملة بالتنسيق بين إدارة الشرطة البلدية و الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس و أعوان تراتيب حفظ الصحة ببلدية تونس و المصالح الأمنية و أعوان النظافة ببلدية تونس، بدائرتي المدينة و سيدي البشير، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي.


وقد أسفرت هذه الحملة، وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية مدينة تونس، اليوم الجمعة، عن حجز 423 عربة حديدية و خشبية وحمولة 4 شاحنات كبيرة من الملابس المستعملة (الفريب) وشاحنتين كبيرتين من المواد الباريسية و الملابس الداخلية.


كما تم في إطار هذه الحملة أيضا حجز حمولة شاحنتين من العوارض الحديدية و الخشبية و البلاستيكية و 149 كرسيا من البلاستيك إضافة إلى إزالة 289 نقطة سوداء.
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