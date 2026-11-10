محكمة الاستئناف بتونس تقضي بالإعدام شنقا في حق ابن رجل الأعمال زهير عبد الكافي

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق ابن رجل الأعمال الراحل زهير عبد الكافي، والحكم مجددا بإعدامه شنقا حتى الموت.وتعود أطوار القضية إلى شهر رمضان سنة 2021، عندما عُثر على جثة رجل الأعمال زهير عبد الكافي داخل منزله بجهة العقبة غرب العاصمة، حيث أثبتت المعاينات وجود آثار طعنات في مواضع مختلفة من جسده.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قد أصدر آنذاك بطاقة إيداع بالسجن في حق ابن رجل الأعمال، من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.وبعد إحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت المحكمة في ماي 2023 بعدم ثبوت إدانة الابن والحكم بعدم سماع الدعوى في حقه، ليغادر السجن.وتفيد معطيات القضية بأن النيابة العمومية طعنت لاحقا بالاستئناف في الحكم الابتدائي، وبعد عقد عدة جلسات للنظر في الملف، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي، وثبوت إدانة ابن رجل الأعمال زهير عبد الكافي، والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.