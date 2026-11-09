فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم سيبراني واسع استهدف مئات المتاجر

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم سيبراني استهدف أنظمة التبريد في نحو 700 متجر بفرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووصف بارو الهجوم، في تصريحات للصحفيين، بأنه «غير مسبوق من حيث الحجم والعدوانية»، معتبرا أنه أول هجوم سيبراني واسع النطاق يستهدف تنفيذ أعمال تخريب على الأراضي الفرنسية.وقال الوزير إن الهجوم يمثل «اعتداء كبيرا على مصالح فرنسا وأمن الفرنسيين»، مؤكدا أن باريس تعتزم فرض عقوبات انتقامية على المستوى الأوروبي، وأنها استدعت السفير الإيراني على خلفية الحادث.وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي يستهدف قائد مجموعة «شهيد كاوه» الإيرانية، التي وصفتها بأنها وحدة هجومية سيبرانية مرتبطة بالمركز الإلكتروني للحرس الثوري، إلى جانب اثنين من مساعديه.وطلبت النيابة إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المشتبه بهم، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل اتهامات بالدخول غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية وإحداث أضرار بوسائل خطرة ضمن جماعة منظمة، بهدف خدمة دولة أجنبية هي إيران.واستندت النيابة في اتهاماتها إلى مؤشرات تقنية، بينها استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة داخل إيران.ووقع الهجوم ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، عندما تمكن قراصنة من التحكم عن بعد في ثلاجات ومجمدات متاجر فرنسية، وتشغيل دورات إذابة الجليد بصورة غير طبيعية، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية الطازجة والمجمدة.ووفقا لشبكة «BFMTV» الفرنسية، تسبب الاختراق أيضا في اندلاع حرائق ببعض معدات التبريد. وأوضحت النيابة أن المهاجمين عطلوا أنظمة الإنذار المرتبطة بمستشعرات الحرارة، فيما سُجل نحو 20 حادث اندلاع حريق.وجاءت هذه الاتهامات بعد موجة جديدة من الهجمات استهدفت أنظمة التبريد في متاجر بعدة دول أوروبية مطلع نوفمبر، بينها بلجيكا والسويد ولوكسمبورغ، وأدت إلى خسائر غذائية ومادية.كما أعلنت المؤسسة الفرنسية للدم تعرض أنظمة التبريد في ثلاثة مواقع لتخزين البلازما لهجوم مماثل في 2 نوفمبر، مؤكدة أن أنظمة المراقبة حالت دون تلف أي منتجات دموية.