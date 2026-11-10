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بطاقة ايداع بالسجن في حق الحبيب باي

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 17:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      



قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق صاحب مطعم مأكولات خفيفة يُعرف باسم «الحبيب باي»، وذلك إثر خلاف مع أعوان الشرطة البلدية خلال حملة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بمنطقة الباساج وسط العاصمة.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل أعوان الشرطة البلدية لإزالة مطعم متنقل مهجور ظل مغلقاً منذ أكثر من عامين، قبل أن يعترض صاحبه على عملية الإزالة ويحاول منع الأعوان من تفكيك الأعمدة والأخشاب، ما أدى إلى نشوب خلاف وتوقيفه.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بـ "الحبيب باي" من أجل شبهات تتعلق بـ "الاستعصاء، والاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والاعتداء على ملك الغير" وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

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