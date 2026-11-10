بطاقات بنكية: أكثر من 135،7 مليون عمليّة بقيمة 24،4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026

ارتفاع عدد البطاقات والموزعات الآلية



الدفع الإلكتروني: 18 مليون عملية



الدفوعات عن قرب: 41,3 مليون عملية



الدفع عبر الهاتف الجوال: 7,1 مليون عملية



المقاصة الإلكترونية: تراجع الشيكات وارتفاع الكمبيالات



تم إجراء أكثر منباستخدامفي تونس خلال، بقيمة إجمالية تجاوزتويمثل ذلك، وفق مؤشرات أصدرها، الثلاثاء،، زيادة بنسبةعلى مستوىباعتماد هذه البطاقات، وعلى مستوى، مقارنة بالفترة ذاتها من سنةوبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإنمن هذه العمليات أُجريت، وجدير بالذكر أن عددفي تونس ارتفع بنسبة، ليصل إلى، منذ بداية السنة وحتى يوم. وفي الأثناء، شهد عددارتفاعاً طفيفاً ليبلغكما سجل البنك المركزي التونسي، موفىمن سنة، نحو، بزيادة قدرهامقارنة بسنة. وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر منوفي الواقع، تشهدتزايداً مستمراً، إذ تجاوز عددها، أي بتطور بـوسجل الأمر ذاته في ما يهم، إذ ارتفع عددها بنسبة، وبلغ، في حين أن المبلغ الذي تم استخدامه ارتفع بنسبةوبلغ. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عددبنسبة، ليصل إلىفي جميع أنحاء البلاد.وفي ما يتعلق بـ، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة، بزيادة بنسبةوبقيمة قدّرت بـ، مما يمثل تطوراً بـوبخصوص العمليات المنجزة باعتماد، أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي ارتفاعاً بنسبةفي عدد العمليات التي تمت عبرلتصل إلىبقيمة، مقابل تراجع العمليات المنجزة باعتمادبنسبةلتصل إلىبقيمةوأشار البنك المركزي إلى أنبلغ على التوالي