بطاقات بنكية: أكثر من 135،7 مليون عمليّة بقيمة 24،4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026
تم إجراء أكثر من 135,7 مليون عملية باستخدام البطاقات البنكية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 24,4 مليار دينار.
ويمثل ذلك، وفق مؤشرات أصدرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي، زيادة بنسبة 10,5 بالمائة على مستوى عدد العمليات باعتماد هذه البطاقات، و11,1 بالمائة على مستوى قيمة العمليات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن 56 بالمائة من هذه العمليات أُجريت لسحب النقود، و44 بالمائة للدفع.
ارتفاع عدد البطاقات والموزعات الآليةجدير بالذكر أن عدد البطاقات البنكية في تونس ارتفع بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 6493 ألف بطاقة، منذ بداية السنة وحتى يوم 3 سبتمبر 2026. وفي الأثناء، شهد عدد الموزعات الآلية والسحب الآلي ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3333 جهازاً.
الدفع الإلكتروني: 18 مليون عمليةكما سجل البنك المركزي التونسي، موفى الثلاثي الثالث من سنة 2026، نحو 18 مليون عملية دفع إلكتروني، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر من 1,2 مليار دينار.
وفي الواقع، تشهد المواقع التجارية النشطة تزايداً مستمراً، إذ تجاوز عددها 1552 موقعاً، أي بتطور بـ27 بالمائة.
الدفوعات عن قرب: 41,3 مليون عمليةوسجل الأمر ذاته في ما يهم الدفوعات عن قرب، إذ ارتفع عددها بنسبة 18,6 بالمائة، وبلغ 41,3 مليون عملية، في حين أن المبلغ الذي تم استخدامه ارتفع بنسبة 16 بالمائة وبلغ 5,1 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الأجهزة الطرفية بنسبة 6,5 بالمائة، ليصل إلى 45,9 ألف جهاز في جميع أنحاء البلاد.
الدفع عبر الهاتف الجوال: 7,1 مليون عمليةوفي ما يتعلق بـالدفع عبر الهاتف الجوال، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة 7,1 مليون عملية، بزيادة بنسبة 20 بالمائة وبقيمة قدّرت بـ1,354 مليار دينار، مما يمثل تطوراً بـ6,6 بالمائة.
المقاصة الإلكترونية: تراجع الشيكات وارتفاع الكمبيالاتوبخصوص العمليات المنجزة باعتماد المقاصة الإلكترونية، أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي ارتفاعاً بنسبة 8,7 بالمائة في عدد العمليات التي تمت عبر "الكمبيالات" لتصل إلى 3,6 مليون عملية بقيمة 43 مليار دينار، مقابل تراجع العمليات المنجزة باعتماد الشيكات بنسبة 7,6 بالمائة لتصل إلى 5,5 مليون عملية بقيمة 37,2 مليار دينار.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل رفض الكمبيالات والشيكات بلغ على التوالي 9 بالمائة و1,7 بالمائة.
ويمثل ذلك، وفق مؤشرات أصدرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي، زيادة بنسبة 10,5 بالمائة على مستوى عدد العمليات باعتماد هذه البطاقات، و11,1 بالمائة على مستوى قيمة العمليات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإن 56 بالمائة من هذه العمليات أُجريت لسحب النقود، و44 بالمائة للدفع.
ارتفاع عدد البطاقات والموزعات الآليةجدير بالذكر أن عدد البطاقات البنكية في تونس ارتفع بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 6493 ألف بطاقة، منذ بداية السنة وحتى يوم 3 سبتمبر 2026. وفي الأثناء، شهد عدد الموزعات الآلية والسحب الآلي ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3333 جهازاً.
الدفع الإلكتروني: 18 مليون عمليةكما سجل البنك المركزي التونسي، موفى الثلاثي الثالث من سنة 2026، نحو 18 مليون عملية دفع إلكتروني، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليات أكثر من 1,2 مليار دينار.
وفي الواقع، تشهد المواقع التجارية النشطة تزايداً مستمراً، إذ تجاوز عددها 1552 موقعاً، أي بتطور بـ27 بالمائة.
الدفوعات عن قرب: 41,3 مليون عمليةوسجل الأمر ذاته في ما يهم الدفوعات عن قرب، إذ ارتفع عددها بنسبة 18,6 بالمائة، وبلغ 41,3 مليون عملية، في حين أن المبلغ الذي تم استخدامه ارتفع بنسبة 16 بالمائة وبلغ 5,1 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الأجهزة الطرفية بنسبة 6,5 بالمائة، ليصل إلى 45,9 ألف جهاز في جميع أنحاء البلاد.
الدفع عبر الهاتف الجوال: 7,1 مليون عمليةوفي ما يتعلق بـالدفع عبر الهاتف الجوال، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة 7,1 مليون عملية، بزيادة بنسبة 20 بالمائة وبقيمة قدّرت بـ1,354 مليار دينار، مما يمثل تطوراً بـ6,6 بالمائة.
المقاصة الإلكترونية: تراجع الشيكات وارتفاع الكمبيالاتوبخصوص العمليات المنجزة باعتماد المقاصة الإلكترونية، أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي ارتفاعاً بنسبة 8,7 بالمائة في عدد العمليات التي تمت عبر "الكمبيالات" لتصل إلى 3,6 مليون عملية بقيمة 43 مليار دينار، مقابل تراجع العمليات المنجزة باعتماد الشيكات بنسبة 7,6 بالمائة لتصل إلى 5,5 مليون عملية بقيمة 37,2 مليار دينار.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل رفض الكمبيالات والشيكات بلغ على التوالي 9 بالمائة و1,7 بالمائة.
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