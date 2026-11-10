الجمعية التونسية لمرضى السرطان تنظم يومها السنوي الـ18 بمدينة العلوم يوم 21 نوفمبر 2026

تنظميومها السنوي في دورته الـيوم السبتالجاري بـ، وذلك تحت شعاروتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيزودعمهم، فضلاً عن نشربأهميةبالمرضى وترسيخويتضمن البرنامجبمشاركة عدد من، يتم خلاله تسليط الضوء علىالمرتبطة بعدد من أنواع السرطان، من بينها، إلى جانب أهميةبالمرضى.كما يشمل البرنامجحول مختلف جوانب المرض وسبل تحسينبالمصابين.وسيتم التطرق أيضاً إلى محور، من خلال تنظيم أنشطة متنوعة تشمل، إلى جانب تقديموتنظيملفائدة المرضى وأقاربهم والعموم.ويُشار إلى أنهيتأسست فيبهدف