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الجمعية التونسية لمرضى السرطان تنظم يومها السنوي الـ18 بمدينة العلوم يوم 21 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 21:44 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لمرضى السرطان يومها السنوي في دورته الـ18 يوم السبت 21 نوفمبر الجاري بـمدينة العلوم بتونس العاصمة، وذلك تحت شعار "التضامن وتقاسم الخبرات وتعزيز الأمل لدى المرضى وعائلاتهم".


وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الإحاطة بمرضى السرطان ودعمهم نفسياً واجتماعياً، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التكفل الشامل بالمرضى وترسيخ ثقافة التضامن والمساندة.


ويتضمن البرنامج لقاءً علمياً وطبياً بمشاركة عدد من الأساتذة والأطباء المختصين، يتم خلاله تسليط الضوء على مستجدات العلاجات والتحديات المرتبطة بعدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والبروستاتا والمثانة والرئة، إلى جانب أهمية التكفل متعدد الاختصاصات بالمرضى.


كما يشمل البرنامج مداخلات علمية وشهادات لمرضى ومناقشات مفتوحة حول مختلف جوانب المرض وسبل تحسين جودة التكفل بالمصابين.

وسيتم التطرق أيضاً إلى محور الرفاه والصحة النفسية ونمط الحياة، من خلال تنظيم أنشطة متنوعة تشمل العلاج بالفن والعلاج بالصوت والعلاج بالنباتات، إلى جانب تقديم نصائح في التغذية وتنظيم فقرات ترفيهية وتفاعلية لفائدة المرضى وأقاربهم والعموم.

ويُشار إلى أن الجمعية التونسية لمرضى السرطان هي جمعية علمية تأسست في ديسمبر 2011 بهدف مرافقة ودعم المرضى وعائلاتهم.

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