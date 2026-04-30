معز السوسي: نسبة الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون 4 بالمائة

قال الاربعاء 29 أفريل، أستاذ الاقتصاد معز السوسي ان نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ستكون حسب تقديره 4 بالمائة وانه ستتراوح بين 5 و6 بالمائة في القطاع الخاص.وأوضح أن كتلة الاجور التي تم تحديها في ميزانية الدولة 25267 مليون دينار وأن مبلغ الزيادة الذي رصد في الميزانية 1000مليون دينار وقال " عملية حسابية بسيطة تعطينا نسبة حسب قرائتي ستكون 4 % في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص يمكن ان تكون اكثر ولا اعتقد انها ستتجاوزو5 او 6 بالمائة".