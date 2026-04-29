عبد السلام بوحوش للاعبي العمران: ورحمة بابا 5 ملايين ضد كل واحد يعمل بروفوكاسيون لجمهور الستاد

وجّه مدرب شبيبة العمران، عبد السلام بوحوش، تحذيرًا واضحًا إلى لاعبيه عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بـالملعب التونسي، ضمن منافسات الرابطة المحترفة الأولى.وخلال مغادرة أرضية الميدان، خاطب بوحوش لاعبيه قائلاً: “من يستفز جمهور الملعب التونسي بغرامة خمسة ملايين”، في إشارة إلى رفضه لأي تصرفات قد تؤدي إلى توتر الأجواء أو إثارة الجماهير.وواصلت شبيبة العمران نتائجها الإيجابية بعد فوزها على الملعب التونسي بنتيجة، حيث سجل بلال التواتي () وشهاب الزغلامي () هدفي الانتصار، مقابل هدف أمان الله الحبوبي ().ورفعت شبيبة العمران رصيدها إلىفي المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عندفي المرتبة الرابعة.