الترجي يطالب بفتح تحقيق عاجل و نشر تسجيلات "الفار"

أصدر الترجي الرياضي التونسي بلاغًا رسميًا عبّر فيه عن استيائه من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراتيه أمام ترجي جرجيس والنادي الرياضي البنزرتي، وذلك بعد اطلاعه على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم.و طالب الترجي بعدم بفتح تحقيق عاجل و نشر تسجيلات "الفار" و عدم إعادة تعيين كل من محمد علي قروية، منتصر بالعربي، جمال الدرعي و فرج عبد اللاوي مستقبلًا في مبارياته.