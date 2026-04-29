الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة 25

الجمعة 1 ماي 2026



المجموعة الأولى



السبت 2 ماي 2026



المجموعة الثانية



تُجرى مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يوميماي، انطلاقًا من الساعة، وفق البرنامج التالي:* ملعب حمودة الحداد بمقرينجمعية مقرين – بعث بوحجلة* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبةالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية* ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي* ملعب الشابةهلال الشابة – اتحاد بوسالم* ملعب عقاربكوكب عقارب – هلال مساكن* ملعب 2 مارس بصفاقسمحيط قرقنة – نادي حمام الأنف* ملعب نجيب الخطاب بتطاويناتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس* ملعب فرحات حشاد بأريانةجمعية أريانة – قوافل قفصة* ملعب قربةالنادي القربي – نسر جلمة* ملعب الطويهري بجندوبةجندوبة الرياضية – سبورتينغ المكنين* ملعب قصور السافاتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية* ملعب بئر الحفيأولمبيك سيدي بوزيد – أمل بوشمة* ملعب قابسالملعب القابسي – تقدم ساقية الداير* ملعب الرديفهلال الرديف – مستقبل القصرين