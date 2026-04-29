الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة 25

تُجرى مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي 1 و2 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة 16:00، وفق البرنامج التالي:



الجمعة 1 ماي 2026

المجموعة الأولى

* ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – بعث بوحجلة

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي

* ملعب الشابة
هلال الشابة – اتحاد بوسالم

* ملعب عقارب
كوكب عقارب – هلال مساكن

* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – نادي حمام الأنف

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس

السبت 2 ماي 2026

المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – قوافل قفصة

* ملعب قربة
النادي القربي – نسر جلمة

* ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – سبورتينغ المكنين

* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية

* ملعب بئر الحفي
أولمبيك سيدي بوزيد – أمل بوشمة

* ملعب قابس
الملعب القابسي – تقدم ساقية الداير

* ملعب الرديف
هلال الرديف – مستقبل القصرين
