الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة 25
تُجرى مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي 1 و2 ماي 2026، انطلاقًا من الساعة 16:00، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 1 ماي 2026
المجموعة الأولى* ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – بعث بوحجلة
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي
* ملعب الشابة
هلال الشابة – اتحاد بوسالم
* ملعب عقارب
كوكب عقارب – هلال مساكن
* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – نادي حمام الأنف
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس
السبت 2 ماي 2026
المجموعة الثانية* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – قوافل قفصة
* ملعب قربة
النادي القربي – نسر جلمة
* ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – سبورتينغ المكنين
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
* ملعب بئر الحفي
أولمبيك سيدي بوزيد – أمل بوشمة
* ملعب قابس
الملعب القابسي – تقدم ساقية الداير
* ملعب الرديف
هلال الرديف – مستقبل القصرين
