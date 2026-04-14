قضية المسامرة الرمضانية : الشروع في استنطاق محمد القوماني بلقاسم حسن واخرين

شرعت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق المتهمين في القضية المتعلقة بما يعرف "بالمسامرة الرمضانية" من بينهم القيادي بالنهصة بلقاسم حسن ومحمد القوماني واخرين .
هذا وامتنع راشد الغنوشي عن الحضور .


ويتعلق ملف القضية بمسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023 حيث وجهت الى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وتشمل قائمة المتهمين 12 متهما من بينهم راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف ومحمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح ورفيق بوشلاكة ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار.

