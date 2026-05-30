إنطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس في أرخبيل جزر قوريا

أعلنت جمعية "أزرقنا الكبير"، السبت، عن تسجيل وجود أوّل عشّ للسلاحف البحرية ضخمة الرأس (Caretta caretta) خلال موسم 2026 بأرخبيل جزر قوريا.ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، تم العثور على العش يوم 28 ماي 2026 بجزيرة قوريا الكبرى، بعد أن وُضعت البيوض بتاريخ 25 ماي من السنة نفسها.وجرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى، بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه.وفي السياق ذاته، نظمت الجمعية حملات تحسيسية لفائدة زوار الجزيرة للتعريف بأهمية السلاحف البحرية في التوازن البيئي، وبالدور الذي يلعبه أرخبيل قوريا باعتباره أحد أبرز مواقع التعشيش والتنوع البيولوجي البحري والبري في تونس.