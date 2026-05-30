JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:49 Tunis

كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1b1b9eb298e7.67755183_jnklohgqemfip.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 18:16 قراءة: 0 د, 22 ث
      
توّج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة اليد للمرة 32 في تاريخه والسادسة على التوالي اثر فوزه اليوم السبت على نادي ساقية الزيت بنتيجة 32 - 25.
وكان الترجي الرياضي التونسي متأخرا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس بنتيجة 12 - 15.
وبهذا التتويج يكون الترجي الرياضي التونسي قد ضمن ثنائي الموسم الرياضي 2025 - 2026 بعد أن حسم الشهر الماضي لقب البطولة للمرة 38 في تاريخه.

 
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330210

babnet

كل الأخبار...

18:49 - طقس... ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي ليل السبت
18:26 - إنطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس في أرخبيل جزر قوريا
18:20 - تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف
18:16 - كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه
18:08 - سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026
17:46 - السعودية.. الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
17:43 - "واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق
17:34 - نابل: تراكم عشبة "البوسيدونيا" بكميات كبيرة بعدّة شواطئ في الجهة وسط دعوات إلى حمايتها وتحذيرات من إتلافها
17:30 - البنك المركزي التونسي:إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال ماي 2026
15:10 - نهائي كأس تونس لكرة اليد: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي ويتوج باللقب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-23
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No