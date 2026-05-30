كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه
توّج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة اليد للمرة 32 في تاريخه والسادسة على التوالي اثر فوزه اليوم السبت على نادي ساقية الزيت بنتيجة 32 - 25.
وكان الترجي الرياضي التونسي متأخرا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس بنتيجة 12 - 15.
وبهذا التتويج يكون الترجي الرياضي التونسي قد ضمن ثنائي الموسم الرياضي 2025 - 2026 بعد أن حسم الشهر الماضي لقب البطولة للمرة 38 في تاريخه.
