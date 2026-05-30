JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:49 Tunis

تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tunisairdrapeau.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 18:20 قراءة: 2 د, 32 ث
      
مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف. وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة، بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن.

وقد شاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل خُصّصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية.


وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد، تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازاتهم بين عائلاتهم وأقاربهم.


وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد، والمقدرة بنحو 1,8 مليون شخص، وإلى ما تمثله هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة.

وفي إطار الاستعدادات لموسم صيف 2026، أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أواخر شهر أفريل الماضي جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والمالية والرقمية، بهدف تحسين ظروف العودة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتقرر في هذا السياق دعوة شركة الخطوط التونسية إلى تخصيص عدد كبير من المقاعد بتعريفات تفاضلية استثنائية في الاتجاهين، مع توفير امتيازات إضافية تتعلق بالأمتعة والإعفاء من بعض الرسوم المرتبطة بتغيير الحجوزات أو إلغائها، فضلا عن تمديد فترة الانتفاع بالعروض إلى غاية سبتمبر 2026.

كما تمت دعوة الشركة التونسية للملاحة إلى اعتماد تخفيضات استثنائية على أسعار التذاكر الخاصة بالأفراد والسيارات على الخطوط البحرية الرابطة بين تونس وأوروبا، وإقرار تعريفات منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة، إلى جانب مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية الموجهة للعائلات ولأفراد الجالية.

وشملت الإجراءات الحكومية أيضا تطوير الخدمات القنصلية من خلال تأمين حصص استمرار يومي السبت والأحد، والتسريع في رقمنة عدد من المعاملات المتعلقة بالحالة المدنية والخدمات الإدارية، فضلا عن تعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد واستكمال مشروع القنصلية الرقمية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الديوانية، أكدت الإدارة العامة للديوانة جاهزيتها لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي، داعية التونسيين المقيمين بالخارج إلى استعمال التطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمتهم، على غرار التطبيقين "رخصتي" و"أمتعتي"، بما يسمح باستكمال عدد من الإجراءات قبل الوصول إلى تونس.

وكان الناطق الرسمي باسم الديوانة، العميد شكري الجبري، أوضح في تصريح سابق لـ/وات/ أن هذه التطبيقات تتيح الحصول على رخصة الجولان والتصريح بالأمتعة عن بعد، بما يساهم في تقليص فترات الانتظار وتسريع عمليات العبور بالموانئ والمعابر الحدودية.

كما أشار إلى أن مصالح الديوانة وفرت خدمات رقمية إضافية تتعلق بالتصريح بالعملة والدفع الإلكتروني، مذكرا بوجوب التصريح بالمبالغ من العملة الصعبة التي تتجاوز قيمتها 20 ألف دينار عند الدخول إلى البلاد.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه عام يهدف إلى مزيد تبسيط الخدمات المسداة للتونسيين المقيمين بالخارج وتحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن، في وقت تستعد فيه مختلف الهياكل المتدخلة لتأمين موسم العودة الصيفية.

وتعد عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال فصل الصيف من أبرز المحطات السنوية التي تشهدها البلاد، بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وما تمثله من فرصة لتعزيز الروابط بين أفراد الجالية ووطنهم الأم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330211

babnet

كل الأخبار...

18:49 - طقس... ظهور خلايا رعدية ونزول أمطار وتساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي ليل السبت
18:26 - إنطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس في أرخبيل جزر قوريا
18:20 - تكثيف الاستعدادات بمختلف الجهات لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف
18:16 - كأس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يتوّج باللقب للمرة 32 في تاريخه
18:08 - سيدات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في تربص بقليبية من 31 ماي الى 5 جوان استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2026
17:46 - السعودية.. الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
17:43 - "واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق
17:34 - نابل: تراكم عشبة "البوسيدونيا" بكميات كبيرة بعدّة شواطئ في الجهة وسط دعوات إلى حمايتها وتحذيرات من إتلافها
17:30 - البنك المركزي التونسي:إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال ماي 2026
15:10 - نهائي كأس تونس لكرة اليد: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يفوز على النادي الافريقي ويتوج باللقب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-23
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No