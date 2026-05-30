البنك المركزي التونسي:إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال ماي 2026

استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6،99 بالمائة، خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وفق المعطيات الإحصائية الصادرة، السبت، عن البنك المركزي التونسي.وعلى أساس سنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي، الذي شهده خلال السنوات الأخيرة. وتحوّل من 8 بالمائة نهاية ماي 2023 إلى 7،97 بالمائة في ماي 2024، فإلى 7،5 بالمائة موفى ماي 2025، قبل أن يستقر حاليا عند 6،99 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ جوان 2022.ويعكس هذا التطور إرتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة.