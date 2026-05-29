Babnet

نهائي رابطة أبطال أوروبا: أرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة من أجل اللقب والتاريخ

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 16:37
      
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، الذي يحتضن نهائي رابطة أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة تحمل رهانات كبيرة للطرفين.

أرسنال يبحث عن أول تتويج أوروبي

يدخل أرسنال المباراة بطموح التتويج بأول لقب في تاريخه ضمن المسابقة القارية الأبرز، بعدما اكتفى سابقا ببلوغ النهائي سنة 2006 حين خسر أمام برشلونة بنتيجة 2-1.

ويأمل النادي اللندني في استثمار الموسم المميز الذي قدمه محليا، بعد تتويجه بلقب البطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 22 عاما، من أجل تحقيق الثنائية التاريخية.


باريس سان جيرمان يسعى إلى لقب ثان

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان ثالث نهائي له في المسابقة، بعدما خسر نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ، قبل أن يحرز لقبه الأوروبي الأول سنة 2025 على حساب إنتر ميلان.

ويتطلع الفريق الباريسي إلى إضافة لقب ثانٍ إلى خزائنه، بعد تتويجه هذا الموسم بلقب البطولة الفرنسية للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

عودة ديمبيلي وحكيمي

ويستعيد باريس سان جيرمان خدمات الثنائي عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي بعد تعافيهما من الإصابة، فيما عاد ميكيل ميرينو إلى تدريبات أرسنال استعدادا للنهائي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا تكتيكيا وهجوميا مفتوحا في ظل رغبة كل فريق في فرض أسلوب لعبه واستغلال نقاط ضعف منافسه.

توازن في المواجهات المباشرة

وتحمل المباراة طابعا متوازنا من الناحية التاريخية، إذ ستكون المواجهة السابعة بين الفريقين في المسابقات الأوروبية.

وخلال المواجهات السابقة:

* فاز أرسنال في مباراتين
* فاز باريس سان جيرمان في مباراتين
* انتهت 3 مباريات بالتعادل

توقيت جديد للنهائي

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة المباراة النهائية هذا الموسم في توقيت أبكر من المعتاد، حيث ستنطلق على الساعة 17:00 بتوقيت تونس.

وأوضح "يويفا" أن هذا القرار يهدف إلى تحسين تجربة الجماهير وتسهيل تنقل المشجعين بعد نهاية اللقاء، إضافة إلى منح متابعي كرة القدم في عدد من الدول الآسيوية فرصة أفضل لمشاهدة النهائي.

طريق الفريقين إلى النهائي

بلغ أرسنال المباراة النهائية بعد إقصاء أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما تأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ.

وسيكون نهائي بودابست فرصة لأرسنال لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي، في حين يسعى باريس سان جيرمان إلى تأكيد مكانته بين كبار القارة بإحراز لقبه الثاني في رابطة أبطال أوروبا.
  • Radio Diwan
