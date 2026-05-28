أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما لكنه يحتاج موافقة ترمب النهائية
أفاد موقع Axios ، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي، غير أن دخوله حيّز التنفيذ ما يزال في انتظار المصادقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يتمثل في مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يومًا، وتهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما يتضمن الاتفاق التزامًا إيرانيًا بإزالة الألغام البحرية من المضيق وعدم فرض أي رسوم أو مضايقات على حركة السفن.
وأكدت مصادر أمريكية أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات حول معظم النقاط الأساسية، إلا أن الموافقة النهائية من القيادات العليا في البلدين لم تصدر بعد، وهو ما يجعل الاتفاق عرضة للتأجيل أو الانهيار في أي لحظة.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يتمثل في مذكرة تفاهم تمتد لـ60 يومًا، وتهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما يتضمن الاتفاق التزامًا إيرانيًا بإزالة الألغام البحرية من المضيق وعدم فرض أي رسوم أو مضايقات على حركة السفن.
وأكدت مصادر أمريكية أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات حول معظم النقاط الأساسية، إلا أن الموافقة النهائية من القيادات العليا في البلدين لم تصدر بعد، وهو ما يجعل الاتفاق عرضة للتأجيل أو الانهيار في أي لحظة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330108