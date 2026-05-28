وفد من بنك تونس الخارجي يزور مسقط للتعريف بخدماته لفائدة افراد الجالية التونسية المقيمة بسلطنة عمان

أدى وفد من بنك تونس الخارجي (TFBank)، زيارة الى مسقط، سلطنة عمان، بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد الشقيق.ونظمت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط، في اطار هذه الزيارة، لقاءً جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية، وفق ما نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".ومثّل اللقاء مناسبة للتعريف بخدمات بنك تونس الخارجي ومختلف الامتيازات والتسهيلات التي يوفّرها، فضلاً عن بحث آفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عُمان.كما نظّمت البعثة، بالتنسيق مع النادي الاجتماعي للجالية التونسية والمدرسة التونسية بمسقط، ندوة بمركز مزن التجاري خُصّصت لتقديم الامتيازات والخدمات التي يوفرها البنك لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالسلطنة، إلى جانب تنظيم لقاء بمقر النادي الاجتماعي أتاح لوفد البنك مزيد التعرف على مشاغل واحتياجات أبناء الجالية، وتسلم عدد من المطالب والمقترحات قصد دراستها ومتابعتها.يشار الى ان زيارة وفد بنك تونس الخارجي الى مسقط جرت من 14 الى 18 ماي 2026.