يوم تحسيسي حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي يوم 31 ماي 2026
تنظم جمعية " تونسي للعلوم التشاركية " يوما تحسيسيا حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي بمنطقة القطعاية بغار الملح، وذلك يوم 31 ماي الجاري
ويندرج هذا النشاط الذي ينتظم بالشراكة مع المدرسة الإعدادية بغار الملح في إطار تعزيز صمود المنظومة البيئية الساحلية وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية لدى الناشئة
ويهدف هذا اليوم إلى إبراز الدور البيئي للكثبان الساحلية باعتبارها حاجزا طبيعيا ضد التآكل وفضاء حيويا يحتضن تنوعا بيولوجيا مهما إلى جانب التوعية بالمخاطر التي تهدد هذه المنظومات الهشة
ويتضمن البرنامج لقاءا تحسيسيا لفائدة التلاميذ حول أهمية الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي إضافة إلى زيارة ميدانية للأراضي الفلاحية بالقطعاية للتعريف بدورها البيئي والاجتماعي خاصة على مستوى سبخة
سيدي علي المكي.
جمعية تونسي للعلوم التشاركية (TunSea) هي منظمة تونسية غير حكومية تنشط في مجال البيئة والبحث العلمي
تهدف الجمعية أساساً إلى ربط المواطنين والمجتمع المدني بالعلماء والمؤسسات البحثية لحماية البيئة، خاصة في مجالات التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية
ويندرج هذا النشاط الذي ينتظم بالشراكة مع المدرسة الإعدادية بغار الملح في إطار تعزيز صمود المنظومة البيئية الساحلية وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية لدى الناشئة
ويهدف هذا اليوم إلى إبراز الدور البيئي للكثبان الساحلية باعتبارها حاجزا طبيعيا ضد التآكل وفضاء حيويا يحتضن تنوعا بيولوجيا مهما إلى جانب التوعية بالمخاطر التي تهدد هذه المنظومات الهشة
ويتضمن البرنامج لقاءا تحسيسيا لفائدة التلاميذ حول أهمية الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي إضافة إلى زيارة ميدانية للأراضي الفلاحية بالقطعاية للتعريف بدورها البيئي والاجتماعي خاصة على مستوى سبخة
سيدي علي المكي.
جمعية تونسي للعلوم التشاركية (TunSea) هي منظمة تونسية غير حكومية تنشط في مجال البيئة والبحث العلمي
تهدف الجمعية أساساً إلى ربط المواطنين والمجتمع المدني بالعلماء والمؤسسات البحثية لحماية البيئة، خاصة في مجالات التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330090