قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 12:06
      
أكد سعيد آجرلو أن زيارة محمد باقر قاليباف إلى قطر حققت نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنها أسهمت في تحرير نحو نصف الأموال الإيرانية المجمدة، بما يعادل حوالي 12 مليار دولار.

وأوضح آجرلو أن نشاط الفريق الفني التابع لوزارة الخارجية والبنك المركزي الإيراني ساهم في حل عدد من «العقد الفنية»، مؤكدا أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب رفع العقوبات النفطية والحصار البحري، يمثلان شرطين أساسيين لتقدم المفاوضات.


طهران تطالب بالإفراج الكامل عن أصولها

من جهته، شدد علي باقري كني على أن طهران تسعى إلى استرجاع جميع الأصول الإيرانية المجمدة لدى واشنطن، واصفا ذلك بأنه «حق قانوني للشعب الإيراني».


وقال باقري كني:
«يجب إعادة أصول إيران بالكامل ودون قيد أو شرط إلى إيران»

مؤكدا أن أي قيود أو شروط مرتبطة بعملية الإفراج تعتبر «غير مقبولة».

مفاوضات حول 24 مليار دولار

وأفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضين الإيرانيين يعملون على الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول المجمدة بالخارج، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن طهران تربط أي اتفاق شامل بالإفراج عن جزء مهم من هذه الأموال.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر إيرانية عن موافقة أمريكية سابقة على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، غير أن الملف ما يزال محل تفاوض.

وكان محمد باقر قاليباف قد أكد في وقت سابق أن إيران لن توقّع أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها المجمدة.
  • Radio Diwan
