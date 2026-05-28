قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز لأول مرة عتبة المليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2026

قفزة قوية لاشتراكات الجيل الخامس الثابت



نمو عائدات الإنترنت الثابت والجوال



اتصالات تونس في الصدارة



ارتفاع استهلاك الإنترنت عبر الهواتف الذكية



توسع الألياف البصرية وتراجع ADSL



تجاوز رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس لأول مرة حاجز المليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ليبلغ، وفق أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.وأظهرت البيانات تواصلا للمنحى التصاعدي لإيرادات القطاع، بعد أن بلغتخلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ثمخلال الفترة نفسها من سنة 2025، قبل أن تتجاوز عتبة المليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.ويعكس هذا التطور تنامي التحول الرقمي في البلاد، خاصة مع توسع خدمات الإنترنت عالي التدفق وتطور تكنولوجيا الجيل الخامس.وسجلت تقنية الجيل الخامس الثابت اللاسلكي (FWA) نموا لافتا منذ إطلاقها تجاريا في فيفري 2025.وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة منفقط عند الإطلاق إلىمع نهاية الثلاثي الأول من 2025، قبل أن يقفز إلىخلال الثلاثي الأول من 2026.كما ارتفع حجم استهلاك البيانات عبر هذه التقنية منإلىخلال الفترة ذاتها.وحققت عائدات الإنترنت الثابت ارتفاعا بنسبةلتبلغ، مقابلفي الثلاثي الأول من 2025.كما ارتفعت عائدات الإنترنت الجوال بنسبةلتصل إلىمقابلخلال الفترة نفسها من العام الماضي.وبخصوص ترتيب المشغلين، حافظت اتصالات تونس على المرتبة الأولى برقم معاملات بلغبنمو قدرهوجاءت أوريدو تونس في المركز الثاني بإيرادات بلغتوبنسبة نمو، فيما حلت أورنج تونس ثالثة برقم معاملات قدرهونمو ناهزكما سجلت عائدات خدمات البيانات على الهواتف الذكية نموا بنسبةلتبلغمقابلفي الثلاثي الأول من 2025.ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي الإقبال على العروض ذات السعة العالية التي تفوق، والتي ارتفعت عائداتها بنسبةلتصل إلىوشهدت اشتراكات الإنترنت الثابت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عددها إلىمقابلسنة 2025.كما تضاعف عدد اشتراكات الألياف البصرية تقريبا ليبلغمقابل، مع ارتفاع حجم البيانات المستهلكة عبر هذه التقنية إلىفي المقابل، واصلت اشتراكات ADSL التقليدية تراجعها، لتنخفض منإلى، مع تراجع حجم البيانات المستهلكة منإلى