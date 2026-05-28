قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز لأول مرة عتبة المليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2026
تجاوز رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس لأول مرة حاجز المليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ليبلغ 1024.9 مليون دينار، وفق أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.
وأظهرت البيانات تواصلا للمنحى التصاعدي لإيرادات القطاع، بعد أن بلغت 952.6 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ثم 962.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، قبل أن تتجاوز عتبة المليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
ويعكس هذا التطور تنامي التحول الرقمي في البلاد، خاصة مع توسع خدمات الإنترنت عالي التدفق وتطور تكنولوجيا الجيل الخامس.
قفزة قوية لاشتراكات الجيل الخامس الثابتوسجلت تقنية الجيل الخامس الثابت اللاسلكي (FWA) نموا لافتا منذ إطلاقها تجاريا في فيفري 2025.
وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة من 9425 مشتركا فقط عند الإطلاق إلى 25.861 مشتركا مع نهاية الثلاثي الأول من 2025، قبل أن يقفز إلى 277.616 مشتركا خلال الثلاثي الأول من 2026.
كما ارتفع حجم استهلاك البيانات عبر هذه التقنية من 8 بيتابايت إلى 256 بيتابايت خلال الفترة ذاتها.
نمو عائدات الإنترنت الثابت والجوالوحققت عائدات الإنترنت الثابت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 361 مليون دينار، مقابل 329 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
كما ارتفعت عائدات الإنترنت الجوال بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 339 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اتصالات تونس في الصدارةوبخصوص ترتيب المشغلين، حافظت اتصالات تونس على المرتبة الأولى برقم معاملات بلغ 362 مليون دينار بنمو قدره 9 بالمائة.
وجاءت أوريدو تونس في المركز الثاني بإيرادات بلغت 356.2 مليون دينار وبنسبة نمو 8 بالمائة، فيما حلت أورنج تونس ثالثة برقم معاملات قدره 209.3 مليون دينار ونمو ناهز 4 بالمائة.
ارتفاع استهلاك الإنترنت عبر الهواتف الذكيةكما سجلت عائدات خدمات البيانات على الهواتف الذكية نموا بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 295.9 مليون دينار مقابل 264.2 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي الإقبال على العروض ذات السعة العالية التي تفوق 25 جيغابايت، والتي ارتفعت عائداتها بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 159.6 مليون دينار.
توسع الألياف البصرية وتراجع ADSLوشهدت اشتراكات الإنترنت الثابت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عددها إلى 2.014 مليون اشتراك مقابل 1.853 مليون اشتراك سنة 2025.
كما تضاعف عدد اشتراكات الألياف البصرية تقريبا ليبلغ 222 ألف اشتراك مقابل 112 ألف اشتراك، مع ارتفاع حجم البيانات المستهلكة عبر هذه التقنية إلى 397 بيتابايت.
في المقابل، واصلت اشتراكات ADSL التقليدية تراجعها، لتنخفض من 639 ألف اشتراك إلى 461 ألف اشتراك، مع تراجع حجم البيانات المستهلكة من 518 بيتابايت إلى 399 بيتابايت.
وأظهرت البيانات تواصلا للمنحى التصاعدي لإيرادات القطاع، بعد أن بلغت 952.6 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ثم 962.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، قبل أن تتجاوز عتبة المليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
ويعكس هذا التطور تنامي التحول الرقمي في البلاد، خاصة مع توسع خدمات الإنترنت عالي التدفق وتطور تكنولوجيا الجيل الخامس.
قفزة قوية لاشتراكات الجيل الخامس الثابتوسجلت تقنية الجيل الخامس الثابت اللاسلكي (FWA) نموا لافتا منذ إطلاقها تجاريا في فيفري 2025.
وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة من 9425 مشتركا فقط عند الإطلاق إلى 25.861 مشتركا مع نهاية الثلاثي الأول من 2025، قبل أن يقفز إلى 277.616 مشتركا خلال الثلاثي الأول من 2026.
كما ارتفع حجم استهلاك البيانات عبر هذه التقنية من 8 بيتابايت إلى 256 بيتابايت خلال الفترة ذاتها.
نمو عائدات الإنترنت الثابت والجوالوحققت عائدات الإنترنت الثابت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 361 مليون دينار، مقابل 329 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
كما ارتفعت عائدات الإنترنت الجوال بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 339 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اتصالات تونس في الصدارةوبخصوص ترتيب المشغلين، حافظت اتصالات تونس على المرتبة الأولى برقم معاملات بلغ 362 مليون دينار بنمو قدره 9 بالمائة.
وجاءت أوريدو تونس في المركز الثاني بإيرادات بلغت 356.2 مليون دينار وبنسبة نمو 8 بالمائة، فيما حلت أورنج تونس ثالثة برقم معاملات قدره 209.3 مليون دينار ونمو ناهز 4 بالمائة.
ارتفاع استهلاك الإنترنت عبر الهواتف الذكيةكما سجلت عائدات خدمات البيانات على الهواتف الذكية نموا بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 295.9 مليون دينار مقابل 264.2 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي الإقبال على العروض ذات السعة العالية التي تفوق 25 جيغابايت، والتي ارتفعت عائداتها بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 159.6 مليون دينار.
توسع الألياف البصرية وتراجع ADSLوشهدت اشتراكات الإنترنت الثابت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عددها إلى 2.014 مليون اشتراك مقابل 1.853 مليون اشتراك سنة 2025.
كما تضاعف عدد اشتراكات الألياف البصرية تقريبا ليبلغ 222 ألف اشتراك مقابل 112 ألف اشتراك، مع ارتفاع حجم البيانات المستهلكة عبر هذه التقنية إلى 397 بيتابايت.
في المقابل، واصلت اشتراكات ADSL التقليدية تراجعها، لتنخفض من 639 ألف اشتراك إلى 461 ألف اشتراك، مع تراجع حجم البيانات المستهلكة من 518 بيتابايت إلى 399 بيتابايت.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330102