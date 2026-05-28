JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:51 Tunis

قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز لأول مرة عتبة المليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c26adb6d21e2.05713505_lenfoqgiphkmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 12:42 قراءة: 2 د, 9 ث
      
تجاوز رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس لأول مرة حاجز المليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ليبلغ 1024.9 مليون دينار، وفق أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.

وأظهرت البيانات تواصلا للمنحى التصاعدي لإيرادات القطاع، بعد أن بلغت 952.6 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ثم 962.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، قبل أن تتجاوز عتبة المليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.


ويعكس هذا التطور تنامي التحول الرقمي في البلاد، خاصة مع توسع خدمات الإنترنت عالي التدفق وتطور تكنولوجيا الجيل الخامس.
أخبار ذات صلة:
رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025...


قفزة قوية لاشتراكات الجيل الخامس الثابت

وسجلت تقنية الجيل الخامس الثابت اللاسلكي (FWA) نموا لافتا منذ إطلاقها تجاريا في فيفري 2025.

وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة من 9425 مشتركا فقط عند الإطلاق إلى 25.861 مشتركا مع نهاية الثلاثي الأول من 2025، قبل أن يقفز إلى 277.616 مشتركا خلال الثلاثي الأول من 2026.

كما ارتفع حجم استهلاك البيانات عبر هذه التقنية من 8 بيتابايت إلى 256 بيتابايت خلال الفترة ذاتها.

نمو عائدات الإنترنت الثابت والجوال

وحققت عائدات الإنترنت الثابت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 361 مليون دينار، مقابل 329 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.

كما ارتفعت عائدات الإنترنت الجوال بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 339 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اتصالات تونس في الصدارة

وبخصوص ترتيب المشغلين، حافظت اتصالات تونس على المرتبة الأولى برقم معاملات بلغ 362 مليون دينار بنمو قدره 9 بالمائة.

وجاءت أوريدو تونس في المركز الثاني بإيرادات بلغت 356.2 مليون دينار وبنسبة نمو 8 بالمائة، فيما حلت أورنج تونس ثالثة برقم معاملات قدره 209.3 مليون دينار ونمو ناهز 4 بالمائة.

ارتفاع استهلاك الإنترنت عبر الهواتف الذكية

كما سجلت عائدات خدمات البيانات على الهواتف الذكية نموا بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 295.9 مليون دينار مقابل 264.2 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تنامي الإقبال على العروض ذات السعة العالية التي تفوق 25 جيغابايت، والتي ارتفعت عائداتها بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 159.6 مليون دينار.

توسع الألياف البصرية وتراجع ADSL

وشهدت اشتراكات الإنترنت الثابت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عددها إلى 2.014 مليون اشتراك مقابل 1.853 مليون اشتراك سنة 2025.

كما تضاعف عدد اشتراكات الألياف البصرية تقريبا ليبلغ 222 ألف اشتراك مقابل 112 ألف اشتراك، مع ارتفاع حجم البيانات المستهلكة عبر هذه التقنية إلى 397 بيتابايت.

في المقابل، واصلت اشتراكات ADSL التقليدية تراجعها، لتنخفض من 639 ألف اشتراك إلى 461 ألف اشتراك، مع تراجع حجم البيانات المستهلكة من 518 بيتابايت إلى 399 بيتابايت.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330102

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-20
30°-20
30°-19
31°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No