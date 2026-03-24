رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025
سجّل قطاع الاتصالات في تونس، بما في ذلك مزودو خدمات الإنترنت، رقم معاملات جملي بلغ 4101.35 مليون دينار خلال كامل سنة 2025، وفق بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.
وأظهرت المعطيات تبايناً في أداء مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع تواصل التحول نحو خدمات البيانات على حساب المكالمات الصوتية.
ترتيب المشغلين حسب رقم المعاملاتتصدّرت شركة "أوريدو" قائمة المشغلين بـ 1440.51 مليون دينار مسجلة نمواً بنسبة +6.7% مقارنة بسنة 2024، تلتها "اتصالات تونس" بـ 1395.63 مليون دينار مع تراجع طفيف قدره -0.8%، فيما جاءت "أورنج" في المرتبة الثالثة بـ 861.59 مليون دينار وبنمو نسبته +2.8%.
أداء مزودي خدمات الإنترنتسجّل مزودو الإنترنت نتائج متفاوتة، حيث بلغ رقم معاملات:
* Topnet: نحو 256.62 مليون دينار (+2.0%).
* GlobalNet: حوالي 84.42 مليون دينار (+7.8%).
* الوكالة التونسية للإنترنت (ATI): 17.44 مليون دينار (-15.3%).
* Bee: 19.00 مليون دينار (-1.6%).
* HexaByte: 15.34 مليون دينار (+7.2%).
كما برزت شركات ناشئة بنسق نمو مرتفع، إذ سجلت شركة Nety زيادة بنسبة +64.9%، فيما حققت NextStep نمواً لافتاً بلغ +511.9%.
هيمنة خدمات البياناتتشير الأرقام إلى تعزيز هيمنة خدمات الإنترنت داخل السوق، حيث بلغت إيرادات الإنترنت الجوال نحو 1415 مليون دينار (+9.1%)، مقابل 1384 مليون دينار للإنترنت القار (+9.4%).
في المقابل، تراجعت إيرادات الهاتف الجوال بنسبة -8.0% لتبلغ 1001 مليون دينار، بينما سجل الهاتف القار انخفاضاً حاداً بنسبة -19.6% إلى 72 مليون دينار.
تطور تكنولوجيات الإنترنت القارشهدت الألياف البصرية (FO) نمواً بنسبة +18.5% بحصة سوقية بلغت 24.3%، فيما سجلت تقنية VDSL تطوراً بنسبة +38.3% بحصة 25.1%.
ورغم تراجع ADSL بنسبة -21%، فإنها لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 27.1%.
أما النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)، فقد بلغت إيراداته 58.63 مليون دينار، أي ما يعادل 4.2% من سوق الإنترنت القار.
