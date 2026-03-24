Babnet   Latest update 13:08 Tunis

رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c26adb6d21e2.05713505_lenfoqgiphkmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 11:31 قراءة: 1 د, 24 ث
      


سجّل قطاع الاتصالات في تونس، بما في ذلك مزودو خدمات الإنترنت، رقم معاملات جملي بلغ 4101.35 مليون دينار خلال كامل سنة 2025، وفق بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.


وأظهرت المعطيات تبايناً في أداء مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع تواصل التحول نحو خدمات البيانات على حساب المكالمات الصوتية.


ترتيب المشغلين حسب رقم المعاملات

تصدّرت شركة "أوريدو" قائمة المشغلين بـ 1440.51 مليون دينار مسجلة نمواً بنسبة +6.7% مقارنة بسنة 2024، تلتها "اتصالات تونس" بـ 1395.63 مليون دينار مع تراجع طفيف قدره -0.8%، فيما جاءت "أورنج" في المرتبة الثالثة بـ 861.59 مليون دينار وبنمو نسبته +2.8%.

أداء مزودي خدمات الإنترنت

سجّل مزودو الإنترنت نتائج متفاوتة، حيث بلغ رقم معاملات:

* Topnet: نحو 256.62 مليون دينار (+2.0%).
* GlobalNet: حوالي 84.42 مليون دينار (+7.8%).
* الوكالة التونسية للإنترنت (ATI): 17.44 مليون دينار (-15.3%).
* Bee: 19.00 مليون دينار (-1.6%).
* HexaByte: 15.34 مليون دينار (+7.2%).

كما برزت شركات ناشئة بنسق نمو مرتفع، إذ سجلت شركة Nety زيادة بنسبة +64.9%، فيما حققت NextStep نمواً لافتاً بلغ +511.9%.

هيمنة خدمات البيانات

تشير الأرقام إلى تعزيز هيمنة خدمات الإنترنت داخل السوق، حيث بلغت إيرادات الإنترنت الجوال نحو 1415 مليون دينار (+9.1%)، مقابل 1384 مليون دينار للإنترنت القار (+9.4%).

في المقابل، تراجعت إيرادات الهاتف الجوال بنسبة -8.0% لتبلغ 1001 مليون دينار، بينما سجل الهاتف القار انخفاضاً حاداً بنسبة -19.6% إلى 72 مليون دينار.

تطور تكنولوجيات الإنترنت القار

شهدت الألياف البصرية (FO) نمواً بنسبة +18.5% بحصة سوقية بلغت 24.3%، فيما سجلت تقنية VDSL تطوراً بنسبة +38.3% بحصة 25.1%.
ورغم تراجع ADSL بنسبة -21%، فإنها لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 27.1%.

أما النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)، فقد بلغت إيراداته 58.63 مليون دينار، أي ما يعادل 4.2% من سوق الإنترنت القار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326046

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>