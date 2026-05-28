الSNIT تقدم توضيحات حول كيفية الانتفاع بآلية المسكن الأول
قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج «المسكن الأول»، الممنوح طبقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا، عبر تسهيل النفاذ إلى القروض البنكية وتجاوز عقبة التمويل الذاتي لاقتناء مساكن لائقة.
الفئات المعنية وشروط الدخلويشمل البرنامج فئتين رئيسيتين:
* العائلات التي لا تملك مسكنا، بشرط أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا، وأن يتراوح الدخل الشهري الخام للعائلة بين 2659,500 دينار و7092,000 دينار.
* الأفراد غير المتزوجين أو الأجراء المستقلون الذين لا يمتلكون مسكنا، على أن يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2659,500 دينار و5910,000 دينار.
مواصفات المساكن المشمولة بالبرنامجوحدد البرنامج جملة من الشروط المتعلقة بالمساكن، من بينها:
* أن يكون المسكن متكونا على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال (S+2).
* ألا يتجاوز سعر البيع 220 ألف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة، أي حوالي 235 ألفا و400 دينار مع احتساب الأداءات.
تمويل يصل إلى 40 ألف دينار بشروط ميسرةويتضمن البرنامج صيغة تمويلية مرنة تقوم على:
* قرض ميسر لتمويل المساهمة الذاتية في حدود 20% من ثمن المسكن، بمبلغ أقصى يبلغ 40 ألف دينار.
* يتم سداد هذا القرض بعد فترة إمهال بـ5 سنوات، مع نسبة فائدة تفاضلية لا تتجاوز 2%.
* قرض بنكي رئيسي في حدود 80% من ثمن المسكن، وفق الشروط البنكية المعمول بها.
* إمكانية مساهمة المنتفع بمبلغ إضافي اختياري لا يتجاوز 20% من السعر الجملي للمسكن.
ويعد برنامج «المسكن الأول» من أبرز برامج الدولة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي، لما يوفره من دعم للطبقة المتوسطة وتحفيز لقطاع البعث العقاري عبر الشراكة مع الباعثين العقاريين.
