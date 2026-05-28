الSNIT تقدم توضيحات حول كيفية الانتفاع بآلية المسكن الأول

قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج «المسكن الأول»، الممنوح طبقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019.ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا، عبر تسهيل النفاذ إلى القروض البنكية وتجاوز عقبة التمويل الذاتي لاقتناء مساكن لائقة.ويشمل البرنامج فئتين رئيسيتين:* العائلات التي لا تملك مسكنا، بشرط أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا، وأن يتراوح الدخل الشهري الخام للعائلة بين* الأفراد غير المتزوجين أو الأجراء المستقلون الذين لا يمتلكون مسكنا، على أن يتراوح دخلهم الشهري الخام بينوحدد البرنامج جملة من الشروط المتعلقة بالمساكن، من بينها:* أن يكون المسكن متكونا على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال* ألا يتجاوز سعر البيعدون احتساب الأداء على القيمة المضافة، أي حواليمع احتساب الأداءات.ويتضمن البرنامج صيغة تمويلية مرنة تقوم على:* قرض ميسر لتمويل المساهمة الذاتية في حدودمن ثمن المسكن، بمبلغ أقصى يبلغ* يتم سداد هذا القرض بعد فترة إمهال بـ5 سنوات، مع نسبة فائدة تفاضلية لا تتجاوز* قرض بنكي رئيسي في حدودمن ثمن المسكن، وفق الشروط البنكية المعمول بها.* إمكانية مساهمة المنتفع بمبلغ إضافي اختياري لا يتجاوزمن السعر الجملي للمسكن.ويعد برنامج «المسكن الأول» من أبرز برامج الدولة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي، لما يوفره من دعم للطبقة المتوسطة وتحفيز لقطاع البعث العقاري عبر الشراكة مع الباعثين العقاريين.