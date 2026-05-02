كأس تونس لكرة اليد: نتائج ثمن النهائي وبرنامج ربع النهائي

أسفرت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة اليد، التي دارت على دفعتين يومي الجمعة والسبت، عن النتائج التالية:* سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية:* نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار:* اتحاد قرمدة – نادي ساقية الزيت:* النجم الرياضي الساحلي – نسر طبلبة:* اتحاد صيادة – النادي الإفريقي:* النادي الرياضي بهيبون – جمعية الحمامات:* نادي قصور الساف – الملعب التونسي:* اتحاد منزل تميم – الترجي الرياضي التونسي:تُجرى مباريات ربع النهائي يوم السبت القادم وفق البرنامج التالي:* الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحلي* بعث بني خيار – النادي الإفريقي* الملعب التونسي – نادي ساقية الزيت* جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين