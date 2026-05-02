كأس تونس لكرة اليد: نتائج ثمن النهائي وبرنامج ربع النهائي
أسفرت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة اليد، التي دارت على دفعتين يومي الجمعة والسبت، عن النتائج التالية:
نتائج السبت 2 ماي 2026* سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية: 30-23
* نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار: 25-38
* اتحاد قرمدة – نادي ساقية الزيت: 27-36
* النجم الرياضي الساحلي – نسر طبلبة: 29-22
* اتحاد صيادة – النادي الإفريقي: 18-32
* النادي الرياضي بهيبون – جمعية الحمامات: 27-36
* نادي قصور الساف – الملعب التونسي: 28-32
نتيجة الجمعة 1 ماي 2026* اتحاد منزل تميم – الترجي الرياضي التونسي: 22-38
برنامج الدور ربع النهائيتُجرى مباريات ربع النهائي يوم السبت القادم وفق البرنامج التالي:
* الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحلي
* بعث بني خيار – النادي الإفريقي
* الملعب التونسي – نادي ساقية الزيت
* جمعية الحمامات – سبورتينغ المكنين
