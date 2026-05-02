جريمة تهز مدينة قابس: العثور على جثة فتاة بجهة "السبخة" والأمن يوقف مشتبهاً به

شهدت منطقة "السبخة" بولاية قابس أمس حادثة أليمة تمثلت في العثور على جثة فتاة داخل أحد المنازل بالجهة، وعليها آثار عنف واضحة وطعن، مما استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية بالجهة لكشف ملابسات الواقعة.وفور الاعلام بالواقعة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بفتح بحث تحقيقي معمق. كما تقرر رفع الجثة وإحالتها إلى مصالح الطب الشرعي لإعداد تقرير دقيق يحدد الأسباب العلمية للوفاة وساعة حدوثها، وذلك لضمان سير العدالة بناءً على معطيات فنية قطعية.على الصعيد الأمني، تحركت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بقابس بسرعة، حيث أدت التحريات الأولية وجمع الشهادات من محيط الواقعة إلى تحديد هوية مشتبه به. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموقوف قد شوهد رفقة الضحية في وقت سابق قبيل اكتشاف الجريمة، وهو حالياً قيد التحقيق لكشف مدى تورطه ودوافع الحادثة.هذا و تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العمومية لاستكمال كافة جوانب القضية وتقديم الجناة للعدالة.