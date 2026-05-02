5 سنوات سجنا لإمام جامع حرض على الفكر النكفيري

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الأرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب5 سنوات سجنا في حق إمام جامع بولاية سيدي بوزيد اتهم بالتحريض على الفكر التكفيري خلال القائه لخطبه في عدة مناسبات .