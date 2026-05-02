وزير الصحة: عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب12 بالمائة ببعض الدول العربية

أفاد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم السبت خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة، أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر بـ12 بالمائة و يتراوح من 15 الى 20 بالمائة حول العالم.وأضاف مصطفى الفرجاني في افتتاح اليوم الدراسي حول "اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال" التي انتظمت ببادرة من مخبر "المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية" بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة وبالتعاون مع وزارة الصحة، أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد-19 الى جانب المكتسبات في الرياضيات من 2018 الى 2021 في الدول الأعضاء للمنظمة.ولفت الى أن هذه الصعوبات ليست بالهامشية وتستلزم مجهودات مشتركة للاحاطة بها، مؤكدا أن تونس ليست بمعزل عن دول العالم أمام تحدي صعوبات التعلم لدى الأطفال ويستوجب عليها الانتقال من المبادرات المتفرقة الى المبادرات الكاملة.وأعتبر أن ملف صعوبات التعلم ليس بالملف التربوي المعزول انما هو ملف تربوي/صحي بامتياز، مشددا على أن الطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم ليس أقل قدرة على التعلم أو أقل ذكاء انما يحتاج الى احاطة مناسبة وتشخيص مبكر.ودعا وزير الصحة في هذا الصدد الى ضرورة الاستئناس بالتجارب المقارنة في المجال وعدم التعامل مع الملف بصفة مجزأة معتبرا أن للمربي دور هام في التشخيص الاولي.وشدّد على ضرورة ان لا تبقى نتائج البحث العلمي في المجال حبيسة المخابر لافتا الى أن مخرجات هذا اليوم الدراسي ستكون الانطلاقة لسياسة صحية حول صعوبات التعلم وتطبيقها في الطب المدرسي والجامعي.من جهته، أفاد مدير مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية، عبد السلام عيساوي بالمناسبة أن هذه البادرة تمثل انفتاح الجامعة على وزارات أخرى لمد جسور التواصل بين المخبر والأطباء الاستشفائيين لطب الأطفال حول صعوبات التعلم لديهم والوصول الى نتائج من شأنها أن تعطي فكرة حول مشاكل تعلم اللغة لدى الأطباء.وبيّن أن اللغة فيها أربع مراحل وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وتعتبر مرحلة الاستماع من اهم المراحل التي تعزز من تعلم اللغة معتبرا ان مستوى تعلم اللغات بالمرحلة الابتدائية يعتبر متوسطا.وارتأت أستاذة اللسانيات وتحليل الخطاب بجامعة منوبة، منية العبيدي في مداخلتها حول "اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد" ضرورة معالجة مشكل اللغة لدى أطفال التوحد والتي تظهر بتكرار نمطي للمفردات ومحدودية المفردات والفشل في إدارة الحوار واستنباطه عبر تدريب الطفل على ادراك النوايا وتقليص التفسير الحرفي للسياقات وادماج الفعل اللغوي في صميم الروتين اليومي وتحويل مبادرات الطفل البسيطة الى لغة.واستعرض أستاذ التعليم العالي هشام الشابي في مداخلة له حول "تقييم القدرات الأساسية للقراءة" أبرز نتائج دراسة حول تقييم تعلم اللغة بالمدارس الابتدائية والتي أجريت سنة 2021 حول عينة من 1200 تلميذ بـ24 ولاية من 110 مدرسة ابتدائية عمومية و10 مدارس خاصة وأثبتت هذه النتائج تفوق المدارس الحضرية على الريفية والخاصة على العمومية في تعلم اللغات وضعف المعارف الأساسية لتعلم القراءة.وأوصت ذات الدراسة باعطاء الأولوية للقراءة واعتماد مؤشرات كفاية المنتظرة في مجال القراءة.آمال ماجري