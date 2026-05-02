مدينة العلوم تنظم لقاءا علميا حول فهم الضغط النفسي وحسن ادارته يوم 8 ماي 2026

تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم الجمعة 08 ماي الجاري، لقاءً علمياً حول موضوع " فهم الضغط النفسي وحسن إدارته "، يهدف إلى تقديم آليات عملية للتلاميذ والطلبة والأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات.

ويتضمن برنامج اللقاء، الذي تؤطره المختصة في علم نفس النمو والتربية تقى البراري، ورشة تفاعلية حول تقنيات " المراجعة الذكية " ودورها في تقليص حدة التوتر، إلى جانب تسليط الضوء على ميكانيزمات عمل

الدماغ والجسم تحت الضغط، وكيفية تحويل القلق إلى طاقة إيجابية تعزز التركيز والإبداع.

كما سيتم خلال هذه التظاهرة، التي تحتضنها " قاعة الأخبار العلمية " من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساءً، تقديم دليل عملي للأولياء حول سبل دعم الأبناء نفسياً ليكون الولي " دافعاً " لا " ضاغطاً " في المسار الدراسي.


وذكرت مدينة العلوم، أن الدخول لهذا اللقاء سيكون حراً ومجانياً لكافة العموم، وذلك في إطار مساهمتها في نشر الثقافة العلمية وتوعية الناشئة باكتساب روتين صحي ومتوازن أثناء الاستحقاقات التربوية.
