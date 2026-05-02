أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 25 افريل الى 02 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تم تسجيلها خلال الأسبوع المنقضي، مرتبة* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على لقاء الحجّ التدريبي لحجيج ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.* القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف تنظم يوماً قنصلياً بفرنكفورت الألمانية.* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك لأول مرة في معرض تونس الدولي للكتاب.* النيابة العمومية تأذن بإحالة زياد الهاني على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقه.* جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول الانتخابات البلدية والعمل البلدي وإدارة النفايات.* المعهد العربي لحقوق الإنسان يوضح بخصوص فيديو “شكراً تونس”.* رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء مجالس محلية بسوسة.* إبراهيم بودربالة يستمع إلى مشاغل أعضاء مجالس محلية أخرى.* الهيئة الوطنية للمحامين تعلن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.* وزير الداخلية خالد النوري يستقبل نظيره السويدي لبحث التعاون الأمني.* تونس تدين الهجمات المسلحة في مالي.* هيئة الانتخابات تؤكد قدرتها على تنظيم الانتخابات البلدية خلال 3 أشهر.* لجنة التشريع العام تناقش مشاريع قوانين جزائية ومكافحة المخدرات.* افتتاح دورة تكوينية للمعتمدين في إدارة مخاطر الكوارث.* تأخير النظر في قضية إعلاميين إلى جلسة 12 ماي 2026.* جلسات عمل بولاية وبلدية تونس لمعالجة إشكاليات اقتصادية ومالية.* دورة تدريبية لتنمية مهارات المعتمدين الجدد.* بلدية تونس تصادق على تنظيم أسواق الأضاحي ودعم الجمعيات الرياضية.* وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان البحرية الإيطالية.* تعزيز التعاون مع كوبا محور لقاء دبلوماسي.* مجلس نواب الشعب ينظم ورشة حول مدونة سلوك البرلمانيين.* وزارة الداخلية تسندفي العمليات العقارية لسنة 2025.* نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي حافظ مريبح.* مناقشة واقع الخطاب البرلماني والإعلامي.* تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة إلى* تأجيل الحكم في قضية زياد الهاني إلى* تحذير من تداعيات غلق مضيق هرمز.* يوم دراسي حول حوادث الدراجات النارية.* زيارة طلبة لمجلس نواب الشعب.* اختتام دورة لكبار قادة البعثات الأممية.* وزير الشؤون الدينية يؤكد جاهزية موسم الحج.* وزير العدل السويدي يدشن لوحة تذكارية بالمدينة العتيقة بتونس.* حاكم ولاية وايومينغ الأمريكية يشيد بالتعاون مع تونس.* انتخاب يسرى البواب رئيسة لمجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي.* التأكيد على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي خلال يوم دراسي لمحكمة المحاسبات.