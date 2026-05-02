أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 25 افريل الى 02 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تم تسجيلها خلال الأسبوع المنقضي، مرتبة حسب التسلسل الزمني:

25 أفريل 2026

* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشرف على لقاء الحجّ التدريبي لحجيج ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.


26 أفريل 2026

* القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف تنظم يوماً قنصلياً بفرنكفورت الألمانية.
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك لأول مرة في معرض تونس الدولي للكتاب.
* النيابة العمومية تأذن بإحالة زياد الهاني على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع في حقه.

27 أفريل 2026

* جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول الانتخابات البلدية والعمل البلدي وإدارة النفايات.
* المعهد العربي لحقوق الإنسان يوضح بخصوص فيديو “شكراً تونس”.
* رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء مجالس محلية بسوسة.
* إبراهيم بودربالة يستمع إلى مشاغل أعضاء مجالس محلية أخرى.
* الهيئة الوطنية للمحامين تعلن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

28 أفريل 2026

* وزير الداخلية خالد النوري يستقبل نظيره السويدي لبحث التعاون الأمني.
* تونس تدين الهجمات المسلحة في مالي.
* هيئة الانتخابات تؤكد قدرتها على تنظيم الانتخابات البلدية خلال 3 أشهر.
* لجنة التشريع العام تناقش مشاريع قوانين جزائية ومكافحة المخدرات.
* افتتاح دورة تكوينية للمعتمدين في إدارة مخاطر الكوارث.
* تأخير النظر في قضية إعلاميين إلى جلسة 12 ماي 2026.
* جلسات عمل بولاية وبلدية تونس لمعالجة إشكاليات اقتصادية ومالية.

29 أفريل 2026

* دورة تدريبية لتنمية مهارات المعتمدين الجدد.
* بلدية تونس تصادق على تنظيم أسواق الأضاحي ودعم الجمعيات الرياضية.
* وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان البحرية الإيطالية.
* تعزيز التعاون مع كوبا محور لقاء دبلوماسي.
* مجلس نواب الشعب ينظم ورشة حول مدونة سلوك البرلمانيين.

30 أفريل 2026

* وزارة الداخلية تسند 143 رخصة في العمليات العقارية لسنة 2025.
* نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي حافظ مريبح.
* مناقشة واقع الخطاب البرلماني والإعلامي.
* تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة إلى المرتبة 137.
* تأجيل الحكم في قضية زياد الهاني إلى 7 ماي.
* تحذير من تداعيات غلق مضيق هرمز.
* يوم دراسي حول حوادث الدراجات النارية.
* زيارة طلبة لمجلس نواب الشعب.
* اختتام دورة لكبار قادة البعثات الأممية.

01 ماي 2026

* وزير الشؤون الدينية يؤكد جاهزية موسم الحج.
* وزير العدل السويدي يدشن لوحة تذكارية بالمدينة العتيقة بتونس.
* حاكم ولاية وايومينغ الأمريكية يشيد بالتعاون مع تونس.

02 ماي 2026

* انتخاب يسرى البواب رئيسة لمجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي.
* التأكيد على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي خلال يوم دراسي لمحكمة المحاسبات.
