آخر أجل لقبول الترشحات للمناظرة الخارجية بعنوان 2025 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 5 ماي 2026

تذكّر وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ باب الترشحات للمناظرة الخارجية بعنوان سنة 2025 يغلق يوم 05 ماي 2026 وذلك لانتداب 08 إطارات من حاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية (نظام إمد)، علما وان باب الترشح فتح يوم 06 أفريل 2026.

وتشمل الاختصاصات المطلوبة لهذه المناظرة الخارجية، الحقوق والعلوم القانونية والصحافة والاتصال والمجال السمعي البصري (التركيب والصورة والاضاءة)، والتصميم والانفوغرافيا (الاشهار الخطي) وعلوم الاعلامية.


وتتوزع الخطط المطلوبة كالآتي:


(01) متصرف / اختصاص حقوق - العلوم القانونية
(03) محرّر أوّل / في اختصاص صحافة - اتصال
(02) محلّليْن / مختصيْن في السمعي البصري : التركيب (01)- الصورة والإضاءة (01)
(01) محلّـل / مختص في التصميم والأنفوغرافيا (الإشهار الخطي)
(01) محلّـل / مختص في علوم الإعلامية (01).

يشار الى أنّ الترشحات تتمّ حصرياً عن بُعد عبر موقع الواب الرسمي للوكالة، ولا تُقبل مطالب التّرشحات بغير هذه الوسيلة.

ويمكن للمترشحين الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بشروط الترشح وإجراءات المناظرة (بعنوان 2025) في نص البلاغ المنشور على الرابط التالي : www.tap.info.tn


جدير بالتذكر ان إعلان النتائج الأولية سيجري عبر موقع الوكالة

https://concours.tap.info.tn/

