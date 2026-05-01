تفاقم الحالة الصحية لترامب
نورالدين بن منصور
تورم في القدمين وكدمات على يديه أخفاها المكياج: تكهنت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا بشأن صحة ترامب. وقد أوضح البيت الأبيض الآن: يعاني ترامب من قصور وريدي، ولكنه غير ضار
حسب البيت الأبيض
ووفقًا للبيت الأبيض، يعاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قصور وريدي مزمن أي في الاوردة الدموية. وأعلنت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، أن الأطباء شخصوا حالة الرئيس بـ"قصور وريدي مزمن". وأكدت أن "الرئيس يتمتع بصحة ممتازة". أظهرت الصور ومقاطع الفيديو تورمًا في كاحليه. كما بدت كدمات واضحة على يديه، بعضها مخفي بالمكياج. أوضحت ليفيت أن ذلك يعود إلى "المصافحة المتكررة". وأضافت أن الكدمات قد تكون أيضًا من الآثار الجانبية للأسبرين، حيث يتناول ترامب هذا الدواء المضاد للالتهابات كإجراء وقائي ضد أمراض القلب. أكدت أن قلبه وكليتيه سليمتان تمامًا، كما أكدت ذلك فحوصات شاملة.
رأي الأطباء المختصونأطباء في الولايات المتحدة و من ألمانيا يحذرون: "ترامب يُظهر علامات و اعراض واضحة للخرف
في حالة دونالد ترامب، يرى الخبراء في جميع أنحاء العالم تضاربًا في الضمير. قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تظهر تحذيرات جديدة قاتمة
تكرر الأمر قبل أيام، مرة أخرى على منصة حملة انتخابية. بدأ دونالد ترامب فجأة بالحديث عن موضوع غير مناسب، بنبرة غير لائقة تمامًا
كان المشهد في فعالية مسائية للجمهوريين في مطار لاتروب الإقليمي، بنسلفانيا. بدا أعضاء فريق ترامب في البداية في حالة معنوية جيدة. همسوا أن رئيسهم سيُوضّح بعض الأمور في ذلك المساء بخصوص الاقتصاد والضرائب. ولأيام، كان الجمهوريون يُخطّطون لمواجهة اقتراح خفض الضرائب للعائلات، المُكوّن من 80 صفحة، والذي قدّمته المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس
لكن لم يصل الأمر إلى ذلك. بدأ ترامب خطابه في المطار بتكريم لاعب الغولف الأمريكي المحترف الأسطوري، أرنولد بالمر (1929-2016)، الذي وُلد في المنطقة. مطار لاتروب مُسمّى على اسم بالمر، ولا يزال يتمتّع بشهرة واسعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
خطاب غير اخلاقيقال ترامب: "كان أرنولد بالمر رجلاً، وأقول هذا مع كامل احترامي للنساء، لأني أحب النساء". "هذا رجلٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عندما استحم مع زملائه من المهنيين، خرجوا من هناك وهم يقولون: يا إلهي! هذا لا يُصدق!"
لم يُصدق بعض الصحفيين الذين سافروا معه ما سمعوه. ضحك مؤيدو ترامب من تحت قبعاتهم الحمراء: ها ها ها. ابتسم ترامب نفسه للكاميرات: "كان عليّ أن أقول ذلك." لأن هذا ما حدث
بالنسبة للمهنيين في فريق الرئيس السابق، لم يكن الموقف مُضحكًا. سرعان ما شاهدوا تقريرًا مُوزعًا على مستوى البلاد من وكالة أسوشيتد برس، أكبر وكالة أنباء في الولايات المتحدة، بعنوان: "ترامب يفتتح تجمعًا انتخابيًا في بنسلفانيا بتصريحاتٍ مُسيئة عن أعضاء أرنولد بالمر التناسلية."
لم تكن هذه الزلة الوحيدة في تلك الليلة. فبدلًا من أن يقول أي شيءٍ جوهري أو مهني لهاريس، انطلق ترامب في إهانةٍ شخصيةٍ بذيئة باستخدام ألفاظٍ سوقية: "إنها نائبة رئيسٍ بحق الجحيم."
السؤال المطروحهل هذا تكتيكًا سياسيا ام عجرفة و قلة اخلاق؟ أم أنه أصبح مرضًا نفسيًا؟
قال البعض من الواضح أن كلمة اللعنة قد أسرت ترامب في تلك اللحظة و ذلك اليوم بل تعدى خطابه قواعد احترام اللعبة حيث انه تفاخر بأن هاريس والرئيس جو بايدن "المتخلف عقليًا" لم يحققا أي شيء على الإطلاق في السنوات الأربع الماضية: "كل ما يلمسانه يتحول إلى..." ثم انضم إليه العديد من مؤيديه، وهم يهتفون بمرح: "تبًا
