Babnet   Latest update 14:11 Tunis

أمين عام اتحاد الشغل يعتبر أن الزيادة في الأجور لا تلبي الانتظارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f4a0c9c9e876.64072269_ekqogpnjilmfh.jpg>
Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 13:44
      
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان 2026 و2027 و2028، الصادرة بالرائد الرسمي، أمس الخميس، "غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار".
وقال السالمي "طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى الزيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن الزيادة في القطاعات الثلاثة لا تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص".
جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الجمعة غرة ماي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة حيث احتشد مئات النقابيين رافعين شعارات تندد بغلاء الأسعار وأخرى تطالب بحق ممارسة العمل النقابي.

أخبار ذات صلة:
غرة ماي في تونس: اتحاد الشغل... الغائب الأكبر عن عيد لم يعد يستحقه...

ويعد هذا أول خطاب يلقيه السالمي بعد نحو شهر من انتخابه أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد الذي انعقد في مدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.
من جهة أخرى، ندّد السالمي بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص. واعتبر أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يُدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تعبيره.


وفي ما يتعلق بالشأن النقابي الداخلي، دعا السالمي إلى فتح صفحة جديدة داخل المنظمة الشغيلة، مشددا على ضرورة استعادة وحدة الصف النقابي. وتأتي دعوته في سياق محاولة رأب الصدع وتجاوز الانقسامات التي عاش على وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمره السادس والعشرين، والتي اتسمت بتجاذبات داخلية حادة.
وشدد السالمي في كلمته على أن المكتب التنفيذي الجديد سيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفتح صفحة جديدة من المصالحة داخل الاتحاد، تنفيذا لما أوصى به المؤتمر السادس والعشرون في لائحته الداخلية، مؤكدا أن "هذه المصالحة يجب أن تكون شاملة ودون استثناء أو إقصاء لكل من التزم بمبادئ المنظمة وثوابتها".

وفي تقييمه للمرحلة السابقة، أقرّ السالمي بأنها لم تخلُ من انحرافات وتجاذبات داخلية أربكت أداء الاتحاد وأثّرت على صورته، قائلا إنّ "تلك التوترات أفقدت المنظمة جزءا من مصداقيتها وأسهمت في مراكمة الهفوات والأخطاء".
كما انتقد السالمي ما اعتبره تضييقا على النشاط النقابي، مشيرا في هذا السياق إلى غلق باب التفاوض وإقصاء الاتحاد من مناقشة الملفات الاجتماعية، وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة وتجميد عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية للتصالح، وخصم أيام الرخص النقابية، بما في ذلك رخص المؤتمرات، وآخرها مؤتمر المنستير، وفق قوله.
وأكد السالمي أن الاتحاد "لن يقبل بإقصائه أو منعه من أداء دوره النقابي كشريك اجتماعي"، مذكرا بأن العمال والمتقاعدين يواجهون أوضاعا صعبة نتيجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
ودعا السالمي إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع الاتحاد، مشددا على ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي "باعتباره الإطار الأمثل لمعالجة الإشكالات وضمان استقرار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328448

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
21°-14
27°-12
31°-15
31°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>