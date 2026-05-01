الملتقى الاول تحت عنوان" من الوعي الفردي الى النجاح المؤسسي " يومي 7 و8 ماي 2026 بدار الكتب الوطنية بتونس العاصمة

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 15:07
      
تنظم دار الكتب الوطنية الملتقى الاول تحت عنوان " من الوعي الفردي الى النجاح المؤسسي " وذلك يومي 7 و8 ماي الجاري، بمقر الدار بتونس العاصمة

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في اطار مقاربة متكاملة تسعى الى تطوير الاداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية


ويهدف هذا الملتقى الى تسليط الضوء على أهمية تنمية الوعي الفردي كمدخل أساسي لتحقيق التميز والنجاح على مستوى المؤسسات


ويتضمن البرنامج مداخلات علمية وتطبيقية يؤمنها نخبة من المختصين وتتناول محاور تتصل بالجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة وتقنيات التواصل الفعال ومهارات القيادة الحديثة وأنماط الشخصيات

دار الكتب الوطنية التونسية هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تأسست سنة 1885، وتعتبر الحافظ الرئيسي للتراث الفكري والأدبي الوطني التونسي. تعمل على جمع وصيانة ورقمة المخطوطات والوثائق النادرة إضافة إلى إدارة الإيداع القانوني.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تجميع التراث الوطني التونسي وصيانته وإتاحته للباحثين والعموم. وتضم رصيداً ضخماً يتجاوز مليون كتاب، وحوالي 40 ألف مخطوط، إضافة إلى الخرائط والمنقوشات والصور التاريخية
