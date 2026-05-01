الملتقى الاول تحت عنوان" من الوعي الفردي الى النجاح المؤسسي " يومي 7 و8 ماي 2026 بدار الكتب الوطنية بتونس العاصمة

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في اطار مقاربة متكاملة تسعى الى تطوير الاداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشريةويهدف هذا الملتقى الى تسليط الضوء على أهمية تنمية الوعي الفردي كمدخل أساسي لتحقيق التميز والنجاح على مستوى المؤسساتويتضمن البرنامج مداخلات علمية وتطبيقية يؤمنها نخبة من المختصين وتتناول محاور تتصل بالجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة وتقنيات التواصل الفعال ومهارات القيادة الحديثة وأنماط الشخصياتدار الكتب الوطنية التونسية هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تأسست سنة 1885، وتعتبر الحافظ الرئيسي للتراث الفكري والأدبي الوطني التونسي. تعمل على جمع وصيانة ورقمة المخطوطات والوثائق النادرة إضافة إلى إدارة الإيداع القانوني.وتهدف هذه المؤسسة إلى تجميع التراث الوطني التونسي وصيانته وإتاحته للباحثين والعموم. وتضم رصيداً ضخماً يتجاوز مليون كتاب، وحوالي 40 ألف مخطوط، إضافة إلى الخرائط والمنقوشات والصور التاريخية