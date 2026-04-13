مداخلة النائب طارق المهدي تثير الجدل تحت قبة البرلمان...

رد وزير الداخلية: مقاربة متوازنة لملف معقد





تفاعلات الفايسبوك: انقسام في الآراء



شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب جدلًا واسعًا على خلفية مداخلة للنائب طارق المهدي تناولت، وما رافقها من تصريحات أثارت انتقادات وردود فعل متباينة.تصريحات النائب أثارت موجة من الجدل، حيث عبّر عن استغرابه من الحديث عن، قائلاً إن “المرأة التونسية أكثر جمالًا”، وهو ما اعتُبر من قبل عدد من المتابعينكما دعا النائب إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أولوية لدى التونسيين في الظرف الراهن.في المقابل، أكد وزير الداخلية خالد النوري أن تونس تعاملت مع ملف الهجرة غير النظامية، مشددًا على أن هذا الملف “” ويستوجب معالجة دقيقة.وأشار إلى أن السلطات تتلقى، مع التأكيد على أن المقاربة المعتمدة تقوم علىأثارت المداخلة موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن تلخيصها في ثلاثة اتجاهات رئيسية:: اعتبروا أن تصريحاته تندرج في سياقوترحيل المقيمين بصفة غير قانونية، نافين وجود بعد عنصري في كلامه.: رأوا أن ما ورد في المداخلة يحمل، خاصة في ما يتعلق بطريقة الحديث عن النساء، معتبرين أن الخطاب يجب أن يكون أكثر مسؤولية.: اعتبرت أن النائب، داعية إلى عدم تشتيت النقاش والتركيز على جوهر الملف المتعلق بالهجرة وتنظيمها.