Babnet

سوسة: افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان القادم

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 08:41
      
قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان القادم ، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى،ومصالح ديوان الحبوب ،حيث أصبحت جاهزة للحصاد
وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتامين موسم حصاد الحبوب بعمادة النڨر من معتمدية القلعة الصغرى
وتضمن اليوم الاعلامي تقديم مداخلة من قبل مصالح الحماية المدنية حول التوقي من الحرائق ومجابهتها ،بالاضافة الى مداخلتين حول"الاستعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من الفلاحين استعدادا لإمكانية اندلاع الحرائق"،و"تعديل الات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيفا"

كما تم تقديم حصة تطبيقية تعرف خلالها الحاضرون على كامل مراحل تعديل آلات الحصاد
حضر فعاليات اليوم الإعلامي بالخصوص ،رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي ،وعديد الفلاحين ،وأصحاب الات الحصاد
