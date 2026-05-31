شركة النقل بتونس: تغيير وتمديد مسلك الخط 28 ج الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من غرة جوان 2026
أعلنت شركة النقل بتونس، السبت، عن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة " 28 ج" الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من 1 جوان 2026، في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية.
ويشمل هذا التغيير، وفق بلاغ صادر عن الشركة، إضافة مسافة تُقدّر ب 5،5 كلم في كلّ إتجاه، ليصبح الطول الجملي للخط 19،5 كلم، مع الإبقاء على محطة الإنطلاق والمحطة النهائية، ومرور الحافلة بمناطق البحيرة 0 و1 و2 وحدائق قرطاج.
كما تم ضبط مسار جديد يتضمن إضافة 7 نقاط توقف في كل اتجاه، على النحو التالي:
-ذهابًا: محطة تونس البحرية/ البحيرة 0/ البحيرة 1/ البحيرة 2 / (Rue de la Feuille d’Érable) / شارع جزيرة زمبرتا/ شارع قرطاج / الطريق الرئيسي بحدائق قرطاج / الطريق الجهوية /R23 – معرض الكرم (نهاية الخط).
-إيابًا:معرض الكرم – الطريق الجهوية R23 – الطريق الرئيسي بحدائق قرطاج – شارع قرطاج – شارع جزيرة زمبرتا – (Rue de la Feuille d’Érable) – البحيرة 2 – البحيرة 1 (الشارع الرئيسي) – البحيرة 0 – محطة تونس البحرية.
وتتضمن البرمجة اليومية 17 سفرة ذهابًا و16 سفرة إيابًا، بمعدّل سفرة كل 45 دقيقة خلال أوقات الذروة، وكل 60 دقيقة خارجها، وبسعرموحّد قدره دينار واحد.
