JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:41 Tunis

شركة النقل بتونس: تغيير وتمديد مسلك الخط 28 ج الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من غرة جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1b468d357df9.24509529_qjmgnihpofkel.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 08:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت شركة النقل بتونس، السبت، عن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة " 28 ج" الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من 1 جوان 2026، في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية.

ويشمل هذا التغيير، وفق بلاغ صادر عن الشركة، إضافة مسافة تُقدّر ب 5،5 كلم في كلّ إتجاه، ليصبح الطول الجملي للخط 19،5 كلم، مع الإبقاء على محطة الإنطلاق والمحطة النهائية، ومرور الحافلة بمناطق البحيرة 0 و1 و2 وحدائق قرطاج.


كما تم ضبط مسار جديد يتضمن إضافة 7 نقاط توقف في كل اتجاه، على النحو التالي:


-ذهابًا: محطة تونس البحرية/ البحيرة 0/ البحيرة 1/ البحيرة 2 / (Rue de la Feuille d’Érable) / شارع جزيرة زمبرتا/ شارع قرطاج / الطريق الرئيسي بحدائق قرطاج / الطريق الجهوية /R23 – معرض الكرم (نهاية الخط).

-إيابًا:معرض الكرم – الطريق الجهوية R23 – الطريق الرئيسي بحدائق قرطاج – شارع قرطاج – شارع جزيرة زمبرتا – (Rue de la Feuille d’Érable) – البحيرة 2 – البحيرة 1 (الشارع الرئيسي) – البحيرة 0 – محطة تونس البحرية.

وتتضمن البرمجة اليومية 17 سفرة ذهابًا و16 سفرة إيابًا، بمعدّل سفرة كل 45 دقيقة خلال أوقات الذروة، وكل 60 دقيقة خارجها، وبسعرموحّد قدره دينار واحد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330221

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 ماي 2026 | 14 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:34
16:08
12:24
05:02
03:14
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
31°-20
34°-21
34°-22
31°-20
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No