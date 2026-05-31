كم جنى باريس سان جيرمان من فوزه بدوري أبطال أوروبا 2026؟

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 07:06
      
حقق باريس سان جيرمان إنجازا جديدا بتتويجه بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد فوز مثير على نظيره أرسنال في النهائي الذي أقيم في العاصمة الهنغارية بودابست مساء السبت.

وتغلب باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1.



ويعد هذا اللقب الثاني لباريس سان جيرمان في المسابقة الأغلى، بعد تتويجه الأول الموسم الماضي، في إنجاز يرسخ حقبة جديدة من الهيمنة للنادي الفرنسي على الكرة الأوروبية.


وبينما يظل الإرث المعنوي والهيبة التاريخية للتتويج هما الأهم للاعبين والجهاز الفني، فإن الفوز باللقب الأوروبي يحمل أيضا عائدا ماليا ضخما لإدارة النادي.

وتتزايد المكافآت المالية التي يصرفها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل تدريجي وفقا لأداء الفرق في كل مرحلة من مراحل بطولة دوري الأبطال (من مرحلة الدوري حتى المباراة النهائية).

وكشفت تقديرات "ذي أثلتيك" أن باريس سان جيرمان جنى عوائد مالية إجمالية قاربت 146 مليون يورو بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، شملت 6.5 مليون يورو مكافأة الفوز بالنهائي على أرسنال، مضافة إلى 139 مليون يورو حصدها من المراحل السابقة في البطولة.

ولن تتوقف العوائد المالية عند هذا الحد، إذ يضمن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لباريس سان جيرمان بطاقة التأهل التلقائي إلى كأس السوبر الأوروبي، حيث سيواجه أستون فيلا في مدينة سالزبورغ النمساوية شهر أوت المقبل.

وتضمن مشاركة النادي في هذه المواجهة مكافأة إضافية قدرها 4 ملايين يورو، تزداد في حال تتويجه باللقب أيضا، علما بأن هذه المبالغ لم تدرج ضمن الحصيلة الإجمالية المذكورة سابقا (146 مليون يورو).
07:06 - كم جنى باريس سان جيرمان من فوزه بدوري أبطال أوروبا 2026؟
