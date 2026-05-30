التلفزيون الإيراني: أحد أهم محاور مذكرة التفاهم هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز

ماذا تضمنت النسخة غير الرسمية؟



مختلقة بالكامل



وأضاف التلفزيون الإيراني أنه ووفقا لهذا النص تعد ايران هي المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة.وأفاد بأن أي سفينة تعتبر شحنتها تهديدا أو يكون المستفيد منها بحالة عداء مع إيران لن يتم الاعتراف بها كسفينة تجارية.وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن تحديد مسار الحركة وكلفة خدمات الملاحة وتوفير الأمن أدرجت ضمن نطاق صلاحيات إيران.وذكر أن تحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران يعد من أهم بنود النسخة غير الرسمية لإطار تفاهم إسلام آباد.وأكد أن واشنطن تعهدت بأن توفر لإيران خلال 60 يوما إمكانية الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها، موضحا أن هذه الموارد قابلة للنقل والإنفاق في بنوك الوجهة التي تحددها إيران من دون أي قيود.والأربعاء، استعرض التلفزيون الإيراني نسخة أولية غير رسمية من إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.وبحسب التقرير، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما، سيتم اعتماد هذا الاتفاق في إطار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.وبخصوص إطار التفاهم في إسلام آباد، فإنه "لم يحسم بعد وليس نهائيا"، إضافة إلى أن إيران لن تتخذ أي خطوة من دون التأكد والتحقق الملموس، وفق المصدر ذاته.تضمنت النسخة غير الرسمية من مذكرة التفاهم ما يلي:- إدارة ومسار عبور السفن ستكون بيد إيران وبالتعاون مع سلطنة عمان.- تعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بإيران ويشمل ذلك القوات المرسلة إلى المنطقة أما القوات المقيمة في القواعد فيتطلب الأمر تفاوضا بشأنها.- تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران.- تتعهد إيران بإعادة عدد السفن التجارية العابرة خلال شهر واحد إلى المستوى الذي كان عليه قبل التوترات، ولا تشمل هذه الاتفاقية السفن العسكرية.وردا على ذلك، قال البيت الأبيض، الأربعاء، ⁠إن التقرير ⁠الذي بثه التلفزيون ​الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة إطار ⁠عمل ​أولي ​وغير ‌رسمي لمذكرة ​تفاهم ⁠بين إيران ​والولايات المتحدة "غير ⁠صحيح"، ‌وأن المذكرة المشار ‌إليها "مختلقة بالكامل".وأوضحت المتحدثة ​باسم ⁠البيت الأبيض أوليفيا ⁠ويلز، أن المفاوضات بشأن إيران "تسير على نحو جيد"، لافتة إلى أن الرئيس دونالد ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة في هذا الشأن.ويأتي هذا في ضوء تزايد التقديرات بإمكانية التوصل إلى إطار اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وسط استمرار المساعي الباكستانية في هذا الصدد، ودخول قطر على خط الوساطة.وشهدت المحادثات تعثرا بشأن قضيتين تعتبرهما طهران جوهريتين وهما إيقاف الحرب على لبنان، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يناقش الملف النووي في مراحل لاحقة.