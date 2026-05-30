نادي حمام الانف يصعد الى الرابطة المحترفة الاولى

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 19:08
      
حقّق النادي الرياضي لحمام الانف الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب انتصاره اليوم السبت على الملعب القابسي 3-0 في مباراة نهائي ملحق الصعود التي اقيمت بالملعب الاولمبي بسوسة.

وتداول على تسجيل أهداف فريق الضاحية الجنوبية كل من بيرم نويصر في الدقيقة 17 وأحمد بن طيبة في الدقيقتين 22 و52.

وفي طريقه نحو الرابطة الاولى، أنهى فريق "الهمهاما" المرحلة الاولى من البطولة في المركز الثاني للمجموعة الاولى برصيد 51 نقطة، ليزيح مستقبل القصرين في نصف نهائي الملحق يوم الاثنين الفارط بنتيجة هدف دون ردّ.

وأكمل أبناء المدرب شمس الدين الذوادي عقد الثلاثي الصاعد الى مصاف النخبة، بعد كل من امل حمام سوسة وتقدم ساقية الداير اللذين ضمنا الصعود منذ المرحلة الاولى للبطولة بتصدرهما المجموعتين الاولى والثانية تباعا.

وبهذا يعود فريق بوقرنين الى الرابطة المحترفة الاولى بعد ان غادرها في اعقاب موسم 2021-2022.
ر - طارق
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
