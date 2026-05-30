الموت يغيّب اليوم السبت الممثلة التونسية مليكة الحبلاني

غيّب الموت، صباح اليوم السبت، بمستشفى سهلول بسوسة، الممثلة التونسية القديرة مليكة الحبلاني، وفق ما اوردته المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".وشاركت الممثلة في عدد من أشهر المسلسلات التونسية ومنها "الحصاد" (1995) و"منامة عروسية" (2000) و "إخوة وزمان" (2003) و"حسابات وعقابات" (2004) و"عودة المنيار" (2005) و"الليالي البيض" (2007) و"بين الثنايا" (2008) و"من أجل عيون كاترين" (2012).