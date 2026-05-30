التصريح بالضريبة على الثروة يتصدّر أبرز مواعيد الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026
تتصدر الضريبة على الثروة قائمة أبرز المواعيد الواردة ضمن الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026، التي أصدرتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، والتي تتضمن 7 مواعيد جبائية تهم مختلف أصناف المطالبين بالأداء.
ويوافق يوم 30 جوان 2026 آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة وخلاصها، وذلك في إطار تطبيق الإجراء الجديد الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 بهدف تعزيز العدالة الجبائية.
أبرز المواعيد الجبائية لشهر جوان
15 جوان 2026آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
22 جوان 2026آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
25 جوان 2026موعدان جبائيان هامان:
* آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط حصريا في قطاع الصناعات التقليدية.
* آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات.
29 جوان 2026موعدان إضافيان:
* آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين.
* آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
30 جوان 2026آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة.
دعوة إلى عدم انتظار الآجال القصوىوأكدت الإدارة العامة للأداءات أن التواريخ المعلنة تمثل آخر يوم قانوني لإيداع التصاريح، داعية المطالبين بالأداء إلى القيام بالإجراءات قبل الآجال المحددة لتفادي الاكتظاظ بالقباضات المالية والضغط على المنظومات الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة من فترة التصريح.
