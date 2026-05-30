JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:23 Tunis

التصريح بالضريبة على الثروة يتصدّر أبرز مواعيد الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 12:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تتصدر الضريبة على الثروة قائمة أبرز المواعيد الواردة ضمن الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026، التي أصدرتها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، والتي تتضمن 7 مواعيد جبائية تهم مختلف أصناف المطالبين بالأداء.

ويوافق يوم 30 جوان 2026 آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة وخلاصها، وذلك في إطار تطبيق الإجراء الجديد الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 بهدف تعزيز العدالة الجبائية.


أبرز المواعيد الجبائية لشهر جوان

15 جوان 2026

آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

22 جوان 2026

آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

25 جوان 2026

موعدان جبائيان هامان:

* آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط حصريا في قطاع الصناعات التقليدية.
* آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات.

29 جوان 2026

موعدان إضافيان:

* آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين.
* آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

30 جوان 2026

آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة.

دعوة إلى عدم انتظار الآجال القصوى

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن التواريخ المعلنة تمثل آخر يوم قانوني لإيداع التصاريح، داعية المطالبين بالأداء إلى القيام بالإجراءات قبل الآجال المحددة لتفادي الاكتظاظ بالقباضات المالية والضغط على المنظومات الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة من فترة التصريح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330197

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-19
30°-20
31°-20
35°-21
35°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No