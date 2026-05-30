المنتخب التونسي لكرة السلة يدخل في تربص تحضيري بالحمامات استعدادا لتصفيات مونديال 2027

قائمة اللاعبين المدعوين



نتائج النافذة الأولى



يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في تربص تحضيري بمدينةمن، تحت إشراف المدرب، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة إلىومن المنتظر أن تدور مباريات النافذة الثانية فيخلال شهر جويلية المقبل، فيما تستضيف تونس منافسات النافذة الثالثة أواخر شهر أوت 2026.* عمر عبادة* أشرف القنوني* أسامة المرناوي* جوهر الجوادي* زياد الشنوفي* هيثم سعادة* يوسف الضيف* محمد منفذ* بلحسن الشيحي* أمن الله الحامي* بلال الجزيري* أحمد الدامي* فراس اللحياني* واصف المثناني* البشير بن يحيى* مختار غيازة* ياسين التومي* محمد عزيز المغيربيوكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات النافذة الأولى من التصفيات، التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس خلال شهر نوفمبر الماضي، فيوجاء الترتيب على النحو التالي:6 نقاط5 نقاطالمركز الثالثالمركز الرابعويطمح المنتخب التونسي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النافذة الثانية لتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات