المنتخب التونسي لكرة السلة يدخل في تربص تحضيري بالحمامات استعدادا لتصفيات مونديال 2027

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 10:08
      
يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في تربص تحضيري بمدينة الحمامات من 2 إلى 10 جوان 2026، تحت إشراف المدرب عادل التلاتلي، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027.

ومن المنتظر أن تدور مباريات النافذة الثانية في أنغولا خلال شهر جويلية المقبل، فيما تستضيف تونس منافسات النافذة الثالثة أواخر شهر أوت 2026.


قائمة اللاعبين المدعوين

النادي الإفريقي

* عمر عبادة
* أشرف القنوني
* أسامة المرناوي
* جوهر الجوادي
* زياد الشنوفي
* هيثم سعادة

شبيبة القيروان

* يوسف الضيف
* محمد منفذ
* بلحسن الشيحي
* أمن الله الحامي

الاتحاد المنستيري

* بلال الجزيري
* أحمد الدامي
* فراس اللحياني
* واصف المثناني
* البشير بن يحيى
* مختار غيازة

اتحاد الأنصار

* ياسين التومي

الملعب النابلي

* محمد عزيز المغيربي

نتائج النافذة الأولى

وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات النافذة الأولى من التصفيات، التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس خلال شهر نوفمبر الماضي، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وجاء الترتيب على النحو التالي:

* غينيا: 6 نقاط
* تونس: 5 نقاط
* نيجيريا: المركز الثالث
* رواندا: المركز الرابع

ويطمح المنتخب التونسي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النافذة الثانية لتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027 بقطر.
