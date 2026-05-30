المنتخب التونسي لكرة السلة يدخل في تربص تحضيري بالحمامات استعدادا لتصفيات مونديال 2027
يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في تربص تحضيري بمدينة الحمامات من 2 إلى 10 جوان 2026، تحت إشراف المدرب عادل التلاتلي، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة – قطر 2027.
ومن المنتظر أن تدور مباريات النافذة الثانية في أنغولا خلال شهر جويلية المقبل، فيما تستضيف تونس منافسات النافذة الثالثة أواخر شهر أوت 2026.
قائمة اللاعبين المدعوين
النادي الإفريقي* عمر عبادة
* أشرف القنوني
* أسامة المرناوي
* جوهر الجوادي
* زياد الشنوفي
* هيثم سعادة
شبيبة القيروان* يوسف الضيف
* محمد منفذ
* بلحسن الشيحي
* أمن الله الحامي
الاتحاد المنستيري* بلال الجزيري
* أحمد الدامي
* فراس اللحياني
* واصف المثناني
* البشير بن يحيى
* مختار غيازة
اتحاد الأنصار* ياسين التومي
الملعب النابلي* محمد عزيز المغيربي
نتائج النافذة الأولىوكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات النافذة الأولى من التصفيات، التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس خلال شهر نوفمبر الماضي، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وجاء الترتيب على النحو التالي:
* غينيا: 6 نقاط
* تونس: 5 نقاط
* نيجيريا: المركز الثالث
* رواندا: المركز الرابع
ويطمح المنتخب التونسي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال النافذة الثانية لتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027 بقطر.
