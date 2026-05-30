JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:22 Tunis

توزر: توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع محطة تحلية مياه الشرب بدقاش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dghech-660x330.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 08:40 قراءة: 0 د, 57 ث
      
افاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي، بانه تم الاتفاق مع احد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع، بعد طلب عروض أول غير مثمر، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 جوان المقبل.

وأضاف المصدر ذاته لصحفية "وات" أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي، على أن تكون مدينة دقاس موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية دقاش ومعتمدية حامة الجريد ومنطقة الشبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة.

وقد تم للغرض توفير اعتماد إضافي للمشروع لترتفع تكلفته الاجمالية من 25 مليون دينار إلى 35 مليون دينار، بحسب ذات المصدر، الذي بين أن من شان المشروع أن يساهم في تحسين نوعية مياه الشرب وخفض درجات الملوحة من 2,5 غرام في اللتر الواحد إلى 1,5 غرام في اللتر.
وكان الجزء الأول من المشروع أنجز بنسبة 100 بالمائة ويتمثل في انجاز خزان سعة 2500 متر مكعب وحفر بئرين (دقاش6 ودقاش7) وتركيز محطة ضخ ومد القنوات الضرورية لربط الآبار بالخزان.
وبإنجاز هذه المحطة يصبح في رصيد ولاية توزر 4 محطات تحلية بعد دخول 3 محطات تحلية بكل من توزر ونفطة وحزوة حيز الاستغلال منذ سنة 2018.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330170

babnet

كل الأخبار...

09:22 - كاس العالم 2026 :إيران تهزم غامبيا وديا والاتحاد يطلب إفادة من الفيفا بشأن التأشيرات
09:12 - الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تصدر دليلا لعروض تكوين متنوّعة
09:11 - نهائي رابطة أبطال أوروبا: أرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة من أجل اللقب والتاريخ
08:40 - توزر: توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع محطة تحلية مياه الشرب بدقاش
08:27 - بن عروس: تنظيم 9 خيم تحسيسية حول التوقّي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر يوم 13 جوان القادم ببرج السدرية
08:03 - قفصة: الشركة الجهوية للنقل "القوافل" تبرمج 120 سفرة إضافية إلى غاية الاثنين المقبل
07:39 - البورصة في اسبوع: مؤشر السوق يتجه صعودا مدفوعا بالاداء الجيد للمؤشرات القطاعية
07:21 - كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف
07:15 - البنك الافريقي للتنمية سيكون بنك الحلول بالنسبة لافريقيا (رئيس البنك)
07:09 - محافظو الدول الاعضاء في مجموعة البنك الافريقي للتنمية يدعون الى الاسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لأفريقيا لأجل تحقيق التنمية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
30°-20
31°-20
35°-21
35°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No