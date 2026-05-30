توزر: توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع محطة تحلية مياه الشرب بدقاش

افاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي، بانه تم الاتفاق مع احد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب بدقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع، بعد طلب عروض أول غير مثمر، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 جوان المقبل.وأضاف المصدر ذاته لصحفية "وات" أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي، على أن تكون مدينة دقاس موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية دقاش ومعتمدية حامة الجريد ومنطقة الشبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة.وقد تم للغرض توفير اعتماد إضافي للمشروع لترتفع تكلفته الاجمالية من 25 مليون دينار إلى 35 مليون دينار، بحسب ذات المصدر، الذي بين أن من شان المشروع أن يساهم في تحسين نوعية مياه الشرب وخفض درجات الملوحة من 2,5 غرام في اللتر الواحد إلى 1,5 غرام في اللتر.وكان الجزء الأول من المشروع أنجز بنسبة 100 بالمائة ويتمثل في انجاز خزان سعة 2500 متر مكعب وحفر بئرين (دقاش6 ودقاش7) وتركيز محطة ضخ ومد القنوات الضرورية لربط الآبار بالخزان.وبإنجاز هذه المحطة يصبح في رصيد ولاية توزر 4 محطات تحلية بعد دخول 3 محطات تحلية بكل من توزر ونفطة وحزوة حيز الاستغلال منذ سنة 2018.