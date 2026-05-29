القنطاوي: ارتفاع عدد الموقوفين في قضية مقتل تلميذ إلى 8 أشخاص

مداهمات أمنية وإيقاف المشتبه بهم



ارتفع عدد المحتفظ بهم على ذمة التحقيق في جريمة القتل التي جدّت بمرسى القنطاوي إلى، من بينهم المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الجريمة، وفق ما أكدته مصادر أمنية.وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوفين، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية حسب المعطيات الأولية المتوفرة.وكانت الحادثة قد أسفرت عن وفاة تلميذ يبلغ من العمر حواليبعد تعرضه لطعنات بواسطة آلة حادة "سكين"، تم حجزها لاحقا من قبل الوحدات الأمنية.وتشير الأبحاث الأولية إلى أن خلافا نشب بين الضحية وعدد من الشبان لأسباب ما تزال غير معلومة، قبل أن يتطور إلى اعتداء خطير انتهى بوفاة التلميذ متأثرا بإصاباته.وتمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية (حمام سوسة)، فجر اليوم، إثر مداهمة عدد من المنازل بجهة القلعة الكبرى، من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في الجريمة، وهو من مواليد سنة، إلى جانب شابين آخرين من مواليد سنة، مع حجز أداة الجريمة.كما تم إيقاف شخصين آخرين شاركوا في جلسة خمرية سبقت وقوع الجريمة، إضافة إلىآخرين يشتبه في قيامهم بإخفاء المتورطين بعد ارتكاب الجريمة.وتتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف المتورطة في القضية.