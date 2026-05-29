تأجيل محاكمة يوسف الشاهد والمهدي بن غربية في قضية ذات صبغة إرهابية إلى 10 جويلية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق المهدي بن غربية الى جلسة يوم 10 جويلية القادم.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة كل من المهدي بن غربية، ووكيل احدى شركاته التجارية، بحالة سراح، ويوسف الشاهد، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهم من تهم تتعلق بالانضمام الى تنظيم ارهابي وتهم وجرائم ذات صبغة ارهابية.
